Zahnarzt baut Prophylaxe-Zentrum Am Donnerstag war an Weißwassers Hegelpromenade Richtfest. Erste Arbeitsplätze sind aber bereits jetzt entstanden.

Bis das Vorsorge-Zentrum in Weißwasser eröffnen kann, haben die Bauarbeiter noch alle Hände voll zu tun. Das Richtfest konnte aber bereits gefeiert werden.

Marcus Nicko ist 43 Jahre alt und stammt aus Sagar. Seit dem Jahr 2000 arbeitet er als Zahnarzt mit eigener Praxis in Weißwasser.

Weißwasser. Aktuell ist der Flachbau in der Hegelpromenade in Weißwasser noch eine große Baustelle. Doch in etwa einem halben Jahr sollen dort, wo die Bauleute am Donnerstag Richtfest gefeiert haben, Patienten behandelt werden – im neuen „Prophylaxe-Zentrum Lausitz“. Darin soll sich alles um Maßnahmen zur Vermeidung beziehungsweise Behandlung von Karies und Parodontitis drehen. Dahinter steht der Weißwasseraner Zahnarzt Marcus Nicko, der im benachbarten Ärztehaus eine Praxis hat. Der Standort in Weißwasser ist dabei ganz bewusst gewählt.

„Ein eigenständiges Prophylaxe-Zentrum gibt es in der Lausitz noch nicht. Die nächsten entsprechenden Zentren gibt es in Berlin und Dresden“, erklärt Marcus Nicko. Dabei können mithilfe der verschiedenen Maßnahmen zur Prophylaxe – dazu gehören zum Beispiel professionelle Zahnreinigungen, kosmetische Behandlungen wie das Aufhellen der Zähne oder auch laserunterstütze Entzündungsbehandlungen – die erreichten Behandlungsergebnisse so lange wie möglich erhalten werden. Die Prophylaxe sei zudem ein unverzichtbares Mittel, um die Mundpflege des Patienten zu ergänzen. Das neue Zentrum soll auch dazu dienen, zahnärztliche Behandlungen erfolgreicher anwenden und auf Antibiotika verzichten zu können, erklärt der Zahnarzt. Für Patienten habe die Prophylaxe dabei auch einen finanziellen Vorteil. Denn so könne mit kleinen Schritten die Gesundheit der Zähne erhalten und somit häufig auch kostspielige Eingriffe oder Versorgungen vermieden werden.

Dafür investiert Marcus Nicko nun in den Neubau mit drei Behandlungsräumen, der vor dem Sommer 2017 eröffnen soll. Denn seit der 43-Jährige die Zahnarztpraxis in Weißwasser übernommen hat, ist dieser Teil der Arbeit dort immer weiter ausgebaut worden. Das Zentrum ist nun der nächste Schritt. Genaue Zahlen über die Kosten des Baus und der technischen Ausstattung nennt Marcus Nicko allerdings nicht. Die technische Ausstattung sei jedoch zumeist so teuer, dass sich die Anschaffung für einen einzelnen Zahnarzt nicht lohne. Denn die Investition könne so nicht wieder erwirtschaftet werden. Auch deshalb habe er sich für das Zentrum mit mehreren Behandlungsräumen entschieden. Aufgrund der räumlichen Möglichkeiten können die verschiedenen Geräte dort von insgesamt fünf Mitarbeiterinnen genutzt werden. Das gesamte Team der Praxis umfasst mittlerweile 30 Mitarbeiter.

„Alles wird daran gesetzt, dass Patienten sich hier wohlfühlen und modern behandelt werden können. Dies soll nicht nur durch den äußeren Eindruck des Objektes vermittelt werden, sondern sich auch bei den Behandlungen widerspiegeln“, so das Credo des Chefs. Neben der Technik spielt dabei das Personal eine entscheidende Rolle. Und bereits jetzt sind drei neue Arbeitsplätze entstanden. Die Mitarbeiter seien auch schon eingestellt worden und werden zur Zeit speziell geschult und fortgebildet. So haben alle Mitarbeiter durch die mehrmonatige Fortbildung und weitreichende Erfahrung eine hohe Qualifikation, erklärt Marcus Nicko. Es gebe im Team unter anderem mehrere Prophylaxeassistentinnen und zwei Prophylaxemanagerinnen. Und eine weitere personelle Verstärkung ist nicht ausgeschlossen. „Gern nehmen wir weitere Bewerbungen entgegen“, sagt er.

Dass diese Stellen in Weißwasser entstehen, ist dabei auch einer bewussten Entscheidung des Chefs geschuldet. Denn nach Aussage von Marcus Nicko habe es auch Interessenten von außerhalb gegeben, die ihn gern für entsprechende Projekte in einer der größeren Städte gewinnen wollten. Mit der Rückkehr von Dresden nach Weißwasser im Jahr 2000 und der Übernahme der Praxis von Ewald Noack im Jahr darauf habe er sich jedoch dafür entschieden, hierzubleiben, erklärt der aus Sagar stammende Marcus Nicko.

