Zahnärztin schreibt an Tillich Sie ist verärgert über den Umgang mit ihrer Praxis. Es müsse mehr für die ärztliche Versorgung auf dem Land getan werden.

Zahnärztin Ines Dittrich in Wachau hat jetzt an den Ministerpräsidenten geschrieben. © Thorsten Eckert

Die Wachauer Zahnärztin Dr. Ines Dittrich hat sich in einem Brief an den Sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) gewandt. Kopien schickte sie an den CDU-Bundestagsabgeordneten Arnold Vaatz und den CDU-Landtagsabgeordneten Aloysius Mikwauschk. In dem Schreiben beklagt sie den Umgang mit ihr im Zusammenhang mit der Schließung ihrer Praxis in Wachau. „Trotz vielfältiger Versprechungen seitens des CDU-Bürgermeisters der Gemeinde Wachau und des von der CDU geführten Gemeinderates, eine Lösung für den Verbleib der Zahnarztpraxis im Ort zu finden, wurde mir gekündigt“, schreibt sie in dem Brief.

Anlass, sich an den Regierungschef zu wenden, war ein Interview des Politikers in der SZ, in dem er nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl sagt: „Man müsse sich wesentlich mehr um den ländlichen Raum kümmern. Beispielsweise darum, wie es dort künftig mit der ärztlichen Versorgung weitergeht.“ Ines Dittrich begrüßt die Aussage. In Wachau habe sie diese Erkenntnis allerdings vermisst. Deshalb bleibe ihr jetzt nichts anderes übrig, als mit ihrer Praxis nach Radeberg zu ziehen. „Eine Antwort des Politikers liegt noch nicht vor. Ich hoffe, dass künftig mehr in diesem Bereich getan wird.“ – Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass die Teichstraße 2 zum neuen Gemeindeamt umgebaut werden soll und während der Bauzeit eine Zwischenlösung für die Zahnarztpraxis gefunden werden muss. Damals war zunächst eine Containerlösung im Gespräch. Der Ärztin sollten für die Dauer von zwei Jahren moderne Container zur Verfügung gestellt werden. Vom Lärm und Staub der Baustelle würden die Patienten nichts mitbekommen. Anschließend könnte die Medizinerin wieder in ihre Praxisräume zurückziehen. Doch zu dieser Variante kam es nicht. Die Container wurden wieder abbestellt. Grund waren nach Angaben der Gemeinde steigende Kosten. Von anfänglich rund 45 000 Euro wurden fast 70 000 Euro. Letzte Berechnungen gingen sogar von fast 100 000 Euro aus. „Eine so große Summe können wir nicht aus Steuergeldern bezahlen“, sagt der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) damals. „Der Gemeinderat hat dann entschieden, dass es keine Containerlösung geben wird.“ Laut Veit Künzelmann haben sich die höheren Kosten durch die geforderte Zusatzausstattung ergeben.

Eine Unterbringung in einem Privathaus in Wachau scheiterte ebenfalls. Dann hatte die Gemeinde ein Grundstück an der Schulstraße in Wachau als Bauland für eine neue Praxis zur Verfügung gestellt. Planungen wurden auf den Weg gebracht. Aus Sicht von Ines Dittrich dauert das Verfahren allerdings zu lange. Sie suchte sich Praxisräume in Radeberg. Seit Anfang Oktober behandelt sie ihre Patienten in den Räumen einer Kollegin in der Stolpener Straße 12. Voraussichtlich im April 2018 will sie dann eine eigene Praxis im Haus Hauptstraße 57 in Radeberg beziehen.

