Zahltag an der Hauptstraße Sechs Jahre nach dem Ausbau in Frankenthal gibt’s jetzt die Beitragsbescheide – warum erst nach der Wahl?

Die Hauptstraße in Frankenthal wurde in den Jahren 2008 bis 2011 saniert. Den neuen Fußweg müssen die Eigentümer der anliegenden Grundstücke auf beiden Straßenseiten mitbezahlen. Laut Gemeinde handelt es sich dabei um Beträge, die zwischen 100 und knapp über 2 000 Euro liegen. © Steffen Unger, Montage: SZ-Bildstelle

Die Stimmung in Frankenthal sei mies, sagt ein SZ-Leser am Telefon. Anwohner der Hauptstraße bekamen vor wenigen Tagen Post von der Gemeinde. In den Briefen wird ihnen angekündigt, dass nun die Beiträge für den 2011 abgeschlossenen Ausbau der Hauptstraße fällig werden. Die Straße selbst bezahlt der Freistaat, dem die Ortsdurchfahrt gehört. An den Kosten für den Fußweg müssen sich die Anlieger beteiligen. Er selbst müsse 150 Euro bezahlen, sagt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er sehe es als „Spende für die Gemeinde“. Trotzdem habe die Sache für ihn ein Geschmäckle. Denn manche in Frankenthal behaupten, die Briefe seinen bewusst wegen der Bürgermeisterwahl im September zurückgehalten worden. Aus diesem Grund meldeten sich noch weitere Leser in der Redaktion. Sogar von „Wahlmanipulation“ ist am Telefon die Rede.

Kerstin Otto (CDU), als ehrenamtliche Bürgermeisterin noch bis Anfang nächster Woche im Amt, verwahrt sich gegen eine solche Unterstellung. Der einzige Grund, warum die Briefe erst nach der Wahl zugestellt worden sind, liege darin, dass man die Schreiben rechtssicher abfassen wollte und sich deshalb beim Rechts- und Kommunalamt des Landkreises Rat holte. „Bis zur Wahl gab es keinen mit dem Landratsamt abgestimmten rechtssicheren Bescheid“, sagt sie. – Selbst wenn die Briefe vor dem Wahltag verschickt worden wären, ist es fraglich, ob sie das Wahlergebnis entscheidend beeinflusst hätten. Gut 60 Prozent der Frankenthaler Wähler stimmten für die CDU-Kandidatin Janine Bansner. Ihre Mitbewerberin von der SPD Katilyn Lippl erreichte knapp 40 Prozent.

Mehr als 200 Grundstücke betroffen

Für 218 Grundstücke werden Straßenbaubeiträge erhoben. Deren Höhe bewege sich zwischen 100 Euro und knapp über 2 000 Euro, heißt es bei der Gemeinde. Die meisten Gebührenbescheide liegen im dreistelligen Bereich. Bei den jetzt verschickten Briefen handele es sich noch nicht um den Beitragsbescheid, sondern nur um eine Vorankündigung, sagt Kerstin Otto. Die eigentlichen Bescheide sollen im November raus gehen. Wer weniger als 1 000 Euro bezahlen muss, hat dafür vier Wochen Zeit. Wer mehr berappen muss, kann das bis Ende Januar in zwei Raten tun.

Wirklich überraschend kommen die Straßenbaubeiträge nicht. Schon ehe 2008 die Sanierung der Ortsdurchfahrt begann, war klar, dass anliegende Grundstückseigentümer anteilig an den Kosten des Fußweges beteiligt werden, für dessen Bau die Gemeinde zuständig war. In ihrem Haushalt der vergangenen Jahre verbuchte die Gemeinde die Beiträge als Einnahmen. Dass die Bescheide erst sechs Jahre nach dem Abschluss der Arbeiten versandt werden, hängt damit zusammen, dass die Gemeinde alle Rechnungen zusammen haben wollte, einschließlich der Vermessungskosten nach dem Straßenausbau. Die letzte Rechnung stammt vom Dezember 2016. „Wir hätten von den Bürgern auch vorher Abschläge fordern können. Wir haben darauf verzichtet. Die meisten hatten schon hohe Aufwendungen beim Umrüsten ihrer Kläranlage“, sagt Kerstin Otto.

Mehrfach diskutiert

Es ist den Städten und Gemeinden überlassen, ob sie Straßenbaubeiträge erheben oder nicht. Auch im Frankenthaler Gemeinderat war das mehrfach Thema. „Wir haben wiederholt darüber diskutiert, ob es auch ohne Beiträge geht“, sagt Janine Bansner. Dabei spielte auch das Argument eine Rolle, dass alle den Fußweg nutzen, aber nur die Anlieger dafür zahlen müssen. Die finanzielle Lage der Gemeinde mit nicht mal 1 000 Einwohnern und Investitionspläne, als Nächstes die Innensanierung der Sporthalle, sprechen dagegen, auf die Beiträge zu verzichten, sagen die noch amtierende und die künftige Bürgermeisterin.

Kerstin Otto gibt nach 16 Jahren das Bürgermeisteramt, das sie all die Jahre ehrenamtlich führte, zum 31. Oktober ab. In ihre Amtszeit fällt nicht nur die Sanierung der Hauptstraße. In dieser Zeit wurde auch die Evangelische Grundschule eröffnet, die weit über das Dorf hinausstrahlt. Der Kindergarten wurde saniert, die Modernisierung der Turnhalle begonnen. Das Leben im Dorf funktioniert, auch dank mehrerer Vereine. „Es war eine gute, wertvolle Zeit“, sagt Kerstin Otto. Allerdings habe sie auch gespürt, Verantwortung liege oft immer auf den selben Schultern. Sie wünsche sich und ihrer Nachfolgerin, dass mehr Bürger Interesse zeigen und zu den Gemeinderatssitzungen kommen, um dort ihre Fragen zu stellen. Meist sind Bürgermeisterin und Gemeinderäte auf den Sitzungen unter sich. Nicht nur in Frankenthal.

