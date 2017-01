Zahlt der Osten für den Westen mit? Mit einer Stromnetzreform sollte eigentlich die Angleichung der Netzentgelte zwischen Ost und West erfolgen. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel streicht jedoch den Passus aus dem Gesetzentwurf. Die sächsische Landesregierung reagiert verärgert.

Mit einer Stromnetzreform sollte eigentlich die Angleichung der Netzentgelte zwischen Ost und West erfolgen. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) streicht jedoch einen entscheidenden Passus aus dem Gesetzentwurf. © dpa

Der Unterschied bei den Strompreisen in Ost- und Westdeutschland wird immer größer. So hätten sich nach jüngsten Angaben des Internetportals Verivox die Preisdifferenzen zwischen den Versorgungsgebieten allein im vergangenen Jahr um rund 50 Prozent erhöht. Demnach zahlt eine drei- bis vierköpfige Familie im Osten bei einem Verbrauch von 4 000 Kilowattstunden im Schnitt jährlich 1149 Euro für Strom. Im Westen sind es nur 1 104 Euro, also 45 Euro weniger.

Doch nicht nur die Verbraucher fühlen sich ungleich behandelt. Vor allem Betriebe im Osten sehen in den unterschiedlich hohen Kosten einen Wettbewerbsnachteil. Ein wesentlicher Grund für die Preisunterschiede sind die sogenannten Übertragungsnetzentgelte, die einen Anteil der gesamten im Strompreis enthaltenen Netzentgelte ausmachen. Einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) zufolge müssten Firmen im Osten unter Umständen wegen der verschiedenen Übertragungsnetzentgelte doppelt so hohe Netzkosten einplanen wie ihre Konkurrenten im Westen.

Um die Kostenbelastung überall in Deutschland für Wirtschaft und Verbraucher möglichst gleich zu gestalten, legte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) im vergangenen Herbst einen Gesetzentwurf vor. Mit dieser Stromnetzreform sollten für alle vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber einheitliche Entgelte festgelegt werden. Am Montag bestätigte Gabriels Ministerium allerdings, dass die ursprünglich vorgesehene bundesweite Angleichung vom Tisch sei.

Deshalb gibt es Unterschiede bei den Netzkosten zurück 1 von 4 weiter In Deutschland gibt es vier Übertragungsnetzbetreiber (Tennet TSO, 50Hertz Transmission, Amprion TransnetBW), die unterschiedliche Preise erheben. Die Netzkosten fallen pro Kunde umso höher aus, je dünner ein Versorgungsgebiet besiedelt ist und je stärker der Betreiber regulierend in das Netz eingreifen muss. Netzkosten schlagen im Schnitt mit etwa einem Viertel des Gesamtpreises auf den Strompreis zu Buche. Die ostdeutschen Länder, die von 50Hertz versorgt werden, haben damit bundesweit mit die höchsten Strompreise. Darin sehen hiesige Betriebe einen Standortnachteil. Diese Netzkosten decken nicht nur den Bau neuer Leitungen ab. Kunden zahlen auch für Eingriffe der Netzmanager wegen der starken Schwankungen der Wind- und Sonnenstrom-Produktion. Dazu zählt vor allem das kostenpflichtige Abschalten von Windkraftanlagen, wenn die bestehenden Leitungen deren Strom in Hochlast-Phasen nicht mehr transportieren können. Die Kosten dafür wachsen und liegen aktuell bei rund einer Milliarde Euro im Jahr. Die Netzentgelte wachsen besonders stark auf dem Land und im Osten, weil dort besonders viele Wind- und Sonnenenergie-Anlagen errichtet und angeschlossen werden. Der Westen dagegen zahlt mit seinem moderneren, engmaschigeren Stromnetz und vergleichsweise weniger Erneuerbaren-Kraftwerken weniger.

Die Regierungen der Länder im Osten reagierten verärgert. Der Vorwurf lautete unisono: Der Osten bleibt auf den Kosten sitzen und bezahlt bei der Energiewende für den Westen mit. Auch eine Art Wortbruch wird der Bundesregierung vorgeworfen. Schließlich habe sich der Bund bereits mehrfach für eine Angleichung der Kosten ausgesprochen, teilte das sächsische Wirtschaftsministerium auf Anfrage von sz-online mit. So sei im Koalitionsvertrag von 2013 von den Regierungsparteien im Bund angekündigt worden, „das System der Netzentgelte auf eine faire Lastenverteilung bei der Finanzierung der Netzinfrastruktur hin zu überprüfen“.

Konkreter sei das laut sächsischem Wirtschaftsministerium 2015 im Weißbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ des Bundeswirtschaftsministeriums ausformuliert worden. Darin heißt es unter Maßnahme 9: „Die Entgelte des Übertragungsnetzes werden bundesweit verteilt.“

Die auf dieser These aufbauende Klausel in Gabriels Entwurf ist nun entfallen - und das ohne vorherige Absprache mit den Ländern, wie es aus dem Dresdner Ministerium heißt. „Der klägliche Rest (Anm. d. Red.: gemeint ist damit der jetzt gekürzte Gesetzentwurf) ist das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben ist“, sagte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) der FAZ. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) fügte am Donnerstag in einem Interview mit dem MDR hinzu: „Ich ärgere mich sehr, dass diese zugesagte, gerechtere Verteilung der Netzentgelte jetzt anscheinend […] gestrichen wurde.“ Kämpferisch sagte Dulig noch in Richtung seines Parteichefs Sigmar Gabriel, dass das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen sei.

Doch warum rückte Gabriel von seiner eigentlich schon ausgesprochenen Zusicherung wieder ab? Hinter den Kulissen wird der Vorwurf erhoben, Gabriel sei eingeknickt, weil im Mai im SPD-regierten Nordrhein-Westfalen gewählt wird. Die dortige Industrie, die bisher von günstigeren Netzentgelten profitiert, hätte bei einer Angleichung deutlich mehr an Gebühren zahlen müssen - ostdeutsche Betriebe dagegen weniger.

Beim sächsischen Wirtschaftsministerium geht man davon aus, dass die bundesweite Vereinheitlichung des Übertragungsnetzentgelts für die Kunden der 50-Hertz-Regelzone, zu der Sachsen zählt, zu einer Verringerung des aktuellen durchschnittlichen Übertragungsnetzentgelts um circa 30 Prozent führen würde. „Im Ergebnis könnte man folglich mit einer Entlastung um circa 1 Cent pro Kilowattstunde rechnen“, erklärte das Ministerium auf Anfrage. 1 Cent klingt im ersten Moment nicht nach viel Geld. Auf Stromrechnungen industrieller Großbetriebe könnte sich der Preisunterschied jedoch deutlich machen. (mit dpa)

zur Startseite