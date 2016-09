Zahlreiche Hinweise zu ausgesetzter Hündin Die Hündin ist wahrscheinlich jünger als gedacht und wird nun im Tierheim in Bischdorf liebevoll betreut.

So war der Hund in der Zittauer Weinau angebunden. © Tierheim

Weit über 100 Hinweise hat das Tierheim in Bischdorf zu ausgesetzten Hündin Polly in nur wenigen Stunden per Mail, Telefon und im Internet bekommen. Das Hundemädchen wurde am Mittwoch in der Frühe von einer aufmerksamen Spaziergängerin bei ihrer Morgenrunde mit den eigenen zwei Hunden in einem Waldstück zwischen Ringallee und Tierpark Zittau entdeckt. Dort war der schwarzbraune Schäferhundmix an einem Baum festgebunden und die Schnauze verschnürt gewesen. Das Tier hatte kaum Bewegungsfreiraum. Winseln und Bellen lockten die Spaziergängerin in die Büsche, von wo aus sie das Tierheim alarmierte. Mit Mitarbeitern von Polizei und Ordnungsamt konnte der Vierbeiner befreit werden. Wie lange die Hündin dort ausharren musste, ist unklar.

Die Polizei beschäftigt sich weiterhin mit dem Fall. „Der Sachverhalt ist uns bekannt. Ermittlungen zum Verdacht eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurden eingeleitet“, teilt Polizeisprecher Thomas Knaup auf Nachfrage der SZ mit.

Polly wird im Tierheim liebevoll betreut. „Sie hat schon jede Menge gefressen und gut getrunken“, sagt Tierheimmitarbeiterin Martina Mucke. Auch ein erster Spaziergang stand schon auf der Tagesordnung. Die Hündin macht laut der Tierschutzeinrichtung ansonsten einen gesunden ersten Eindruck. Wahrscheinlich sei Polly sogar etwas jünger, als zunächst anfangs noch gedacht. Die Tierheimmitarbeiter schätzen, dass sie statt der vermuteten zwei bis drei Jahre eher ein Jahr alt als sein könnte. Die abschließende Tierarztuntersuchung steht noch aus.

Das Tierheim hatte am Mittwochvormittag einen Facebookpost mit einem Video zum Fundort ins Internet gestellt. Die Resonanz war enorm: Bis zum zeitigen Mittwochnachmittag wurde das Video 13 000 Mal angeschaut und über 800 Mal geteilt. Der Beitrag wurde daraufhin noch am gleichen Tag wieder gelöscht. „Wir haben nun viele Kommentare erhalten. Danke euch allen. Alles Weitere werden die zuständigen Behörden übernehmen, wir möchten nicht, dass alles ausartet“, heißt es zur Begründung auf der Internetseite.

Auch das Fernsehen ist inzwischen auf den Vorfall aufmerksam geworden. Ein Kamerateam aus Leipzig ist diesen Freitag Vormittag zu Besuch bei Polly und greift das Thema auf. Das bestätigt ein Mitarbeiter gegenüber der SZ. Drehort soll zuvor außerdem an der Fundstelle in Zittau sein.

