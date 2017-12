Zahlen werden jetzt mit Fakten unterlegt Die Stadt schneidet bei der Sozialstudie des Landkreises schlecht ab. Jetzt wird nach Ursachen geforscht.

Hartha. Die Probleme wie Sprachauffälligkeiten und Übergewicht bei Kindern sind bekannt. Doch in Hartha liegen sie laut einer Sozialstudie über dem Durchschnitt. Nun sollen Experten herausfinden, warum das so ist und welche Möglichkeiten es gibt, dem entgegenzuwirken. So liegt der Anteil von sprachauffälligen Kindern im Altkreis Döbeln bei 26 Prozent. In Hartha sind es 29,3 Prozent. Acht Prozent bringen zu viel Gewicht auf die Waage. Auffälligkeiten gibt es auch bei der Wahlbeteiligung und bei den nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die bei 19,8 Prozent ausmachen.

Der Landkreis Mittelsachsen will eine integrierte Sozialplanung aufstellen. Dafür sollen in den kommenden Monaten Akteure vor Ort befragt werden. Das sind unter anderem Gespräche mit Kita-Leiterinnen, Pfarrerinnen, Ärzten und Fallmanagern des Jobcenters. Außerdem sind Gruppendiskussionen geplant, bei denen Jugendliche zu Wort kommen sollen. Das Projekt wurde den Stadträten vom zweiten Beigeordneten des Landkreises Jörg Höllmüller und Frederike Haubold von der Hochschule Mittweida vorgestellt. Grundlage dafür ist der Sozialbericht der Jahre 2010 bis 2014.

Notwendig ist die Sozialplanung, weil es ein Ungleichgewicht zwischen steigender Lebenserwartung und niedrigen Geburtenzahlen gibt. „Diese Schere ist für die sozialen Sicherungssysteme eine große Herausforderung“, sagte Jörg Höllmüller. Nach der Befragung ist eine Auswertung geplant, bei der es um Handlungsempfehlungen geht. Bis Juni 2018 will der Landkreis ein Konzept vorlegen. Dabei gehe es darum Förderungen bekannt zu machen und Leute zusammenzubringen, so Höllmüller. (DA/je

