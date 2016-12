Bilder des Jahres 2016 Zahl des Jahres: 1 962 Bei einem Wettbewerb von fünf Städten holte Bischofswerda im April den Meistertitel. 2017 will die Stadt das noch toppen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Fast 2 000 Menschen versammelten sich am 20. April auf dem Bischofswerdaer Altmarkt. Ein privater Radiosender hatte aufgerufen, möglichst viele Menschen zu mobilisieren. Wer abkömmlich war, kam. Kitas und Schulen machten mit. Viele, die arbeiten mussten, verlegten ihre Mittagspause auf den Markt. Der Aufwand sollte sich lohnen. © Steffen Unger

Bischofswerda wurde Sachsenmeister und bekam als Trophäe ein besonderes Ortsschild.

Bischofswerda ist Sachsenmeister! Sachsenmeister im Mobilisieren von Menschen. Exakt 1 962 Schiebocker und Freunde der Stadt kamen an einem Wochentag im April punkt 12 Uhr auf den Altmarkt. Radio PSR hatte fünf Städte zum Wettbewerb aufgerufen. Sieger wurde, wer die meisten Menschen auf seinem Marktplatz versammeln konnte. Gezählt wurde mittels Luftbild, welches von einer Drohne aus „geschossen“ wurde. Bischofswerda ließ seine vier Mitbewerber hinter sich. Relativ dicht folgte noch Stollberg/Erzgebirge mit 1 786 Menschen. Abgeschlagen erreichten dagegen Frohburg (1 456), Taucha (1 430) und Oelsnitz/Vogtland (1 353) das Ziel.

Die Siegertrophäe – ein gelbes Ortsschild mit dem Titel „SachsenMEISTer 2016“ – hängt jetzt im Foyer des Bürger- und Tourismusservice des Rathauses – für jedermann zu sehen. Den Elan jenes April-Tages will die Stadt ins neue Jahr mitnehmen. 2017 jährt sich die urkundliche Erst-erwähnung Bischofswerdas zum 790. Mal. Anlass für die Stadt, das Jahr 2017 zum Festjahr zu erklären. Mehr als 100 Veranstaltungen sind fürs kommende Jahr geplant, sagte jetzt Oberbürgermeister Holm Große. Auf einem öffentlichen Treffen am 12. Januar, 18 Uhr im Rathaussaal will die Stadt den Veranstaltungskalender fürs Festjahr vorstellen. Zu den Highlights gehören das Stadtfest im Juni und ein großer Schiebock-Gestaltungswettbewerb. (SZ)

