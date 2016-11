Zahl der Wolfsangriffe steigt Noch ist strengster Artenschutz geboten. Das könnte sich in den nächsten Jahren aber ändern.

Wann ist ein Wolfsvorkommen groß genug dafür, sich dauerhaft erhalten zu können? Und vor allem: Befinden sich die Wölfe aus dem mitteleuropäischen Tiefland, zu denen auch die sächsischen Tiere gehören, in genetischem Austausch mit anderen Populationen? Diese Fragen will Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) gemeinsam mit seinen Amtskollegen in den Ländern jetzt klären lassen.

Unter Artenschützern gilt für einen guten Erhaltungszustand die Zahl von 500 Rudeln als Maßgabe, wenn es keinen genetischen Austausch gibt. 125 Rudel gelten mit genetischem Austausch als ausreichend. Beide Grenzen sind noch nicht erreicht. Möglicherweise werde das in ein, zwei Jahren der Fall sein, heißt es aus Sachsens Umweltministerium. Dann könne auch eine Absenkung des Schutzstatus angestrebt werden. „Wir halten es aber für geboten, bereits heute entsprechende Daten zu sammeln“, so ein Sprecher. – Unterdessen ist die Zahl der Wolfsangriffe auf Nutztiere in Sachsen im Vergleich zu den Vorjahren weiter gestiegen.

Das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ zählte in diesem Jahr bereits 40 Fälle. Insgesamt wurden dabei 210 Schafe und Ziegen getötet und zwölf verletzt. Zwölf Schafe gelten als vermisst. Wolfram Günther, umweltpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag, plädiert dennoch für eine rationale Debatte. „Der Wolf wird in Sachsens Kulturlandschaft leben“, so Günther. Ziel müsse es aber sein, ein möglichst konfliktarmes Zusammenleben mit dem Wolf zu erreichen. Der Schaden dürfe dabei aber nicht an den Tierhaltern hängen bleiben, so der Grünen-Politiker.

„Nutztierschäden durch Wölfe können am wirksamsten durch Herdenschutzmaßnahmen minimiert werden“, sagt Vanessa Ludwig vom Kontaktbüro. Das Töten von Wölfen sei dabei nur eine kurzfristige Lösung – und zwar so lange, bis sich in dem betroffenen Territorium neue Tiere ansiedeln. Das würden auch internationale Erkenntnisse zeigen, so Ludwig.

Weitere neue Erkenntnisse will Sachsens Umweltminister jetzt sammeln lassen. „Wir werden ein Gutachten über effektive Präventionsmaßnahmen in anderen Ländern erstellen lassen, die wir gegebenenfalls hier in Sachsen übernehmen können“, kündigt Thomas Schmidt an.

