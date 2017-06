Zahl der Tafel-Kunden steigt Die Spendenbereitschaft für Lebensmittel ist groß. Sorgen macht, dass immer mehr Alleinerziehende Hilfe brauchen.

© Symbolbild: dpa

Lange Schlangen bilden sich am Freitagmittag vor der Pirnaer Tafel am Tischerplatz. „Wir versorgen in der Woche an den beiden Ausgabestellen in der Altstadt und auf dem Sonnenstein rund 150 Haushalte. Tendenz steigend“, berichtet Sandra Furkert. Sie ist seit Herbst 2016 Leiterin der Pirnaer Tafel. Was besonders erschreckend ist: Es kommen immer häufiger alleinerziehende Mütter mit drei oder mehr Kindern. „In den Gesprächen mit ihnen hören wir oft heraus, dass das Geld einfach nicht reicht. Viele kehren nach dem Babyjahr aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in den Job zurück. Dann wird es finanziell eng, und die Familien sind auf die Tafel angewiesen“, erläutert Furkert.

Trotz dieser erschreckenden Entwicklung hat die Tafelchefin auch eine gute Nachricht. Obwohl mehr Kunden kommen, gibt es genug Lebensmittel. „Niemand muss bei uns mit leeren Taschen nach Hause gehen“, betont Furkert.

Besonders erfreulich sei, dass die Discounter derzeit reichlich Molkereiprodukte sowie Obst und Gemüse an die Tafel abgeben. Aber auch die Bäckereien versorgen die Tafelkunden mit ausreichend Kuchen und Broterzeugnissen. Ebenfalls positiv: Das Verhältnis zwischen den ausländischen Tafelkunden und den Einheimischen habe sich entspannt, so Furkert.

Das war nicht immer so. Anfang 2016 kam es zu Drängeleien und Neiddebatten, als im Zuge der Flüchtlingskrise verstärkt Migranten die Tafel aufsuchten (SZ berichtete). „Aber jetzt ist es ein Miteinander und funktioniert reibungslos. Alle warten ruhig, bis sie dran sind; es herrscht gegenseitiger Respekt“, beschreibt Furkert die Lage.

Die Pirnaer Tafel gehört zum Familienzentrum Pirna, das sich am Tischerplatz 16 befindet. Um seine vielseitige Arbeit zu präsentieren, lädt das Begegnungszentrum am 21. Juni zu einem Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr gibt es u. a. Grillspezialitäten, der Kreissportbund bietet Spielaktionen an.

www.pirnaer-tafel.de

