Zahl der Schüler geringer als erwartet Weniger als 500 Kinder sind in der Neustädter Oberschule ins Schuljahr gestartet. Der Bürgermeister kennt den Grund.

485 Schüler lernen in der Friedrich-Schiller-Oberschule. © Symbolbild: dpa

In das neue Schuljahr sind an der Friedrich-Schiller-Oberschule weniger Schüler gestartet, als anvisiert. Ursprünglich rechnete die Stadt mit 500, tatsächlich sind es aber nur 485. Bürgermeister Peter Mühle (NfN) begründet dies mit der geringeren Zahl von Flüchtlingskindern an der Schule. Einige seien weggezogen oder ausgewiesen worden, zudem kommen immer weniger Asylsuchende nach Neustadt. Insgesamt lernen 38 Schüler mit Migrationshintergrund an der Oberschule, 19 davon in den beiden Vorbereitungsklassen mit Deutsch als Zweitsprache.

In die Klassenstufe 5 sind dieses Jahr 70 Kinder gekommen. Dadurch konnten drei Klassen gebildet werden. Einige von ihnen besuchen die Schiller-Schule, obwohl sie eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium haben, nämlich 17. Positiv zu vermerken sei, dass der Lehrermangel keine Auswirkungen an der Schule hat. Der Pflichtunterricht ist voll abgesichert. Zwei neue Lehrerinnen haben ihren Dienst aufgenommen. Im Dezember werden voraussichtlich zwei Seiteneinsteiger den Ergänzungsunterricht erweitern. (SZ/nr)

