Zahl der Schlaganfall-Patienten steigt Das Risiko für einen zweiten Anfall ist hoch. Die Dresdner Uniklinik will das mit einem Pilotprojekt verhindern.

Ein gutes Team: Schlaganfallpatientin Petra Rose (r.) hat inzwischen ein enges Vertrauensverhältnis zu Krankenschwester Heike Urban. © René Meinig

Mitten in der Nacht, früh um 3 Uhr, wacht Petra Rose auf. Draußen ist es kalt und stürmisch, typisch Ende Oktober. Sie fühlt sich merkwürdig, irgendetwas stimmt nicht – das spürt sie sofort. Die 64-Jährige kann ihren linken Arm und ihr linkes Bein in dieser Nacht vor genau einem Jahr nicht mehr bewegen. Vor ihren Augen verschwimmt alles. Die Seniorin wählt den Notruf, zehn Minuten später treffen die Sanitäter bei der Dresdnerin ein. Diagnose: Schlaganfall. Petra Rose wird sofort stationär aufgenommen.

Als sie Wochen später nach Hause entlassen wird, stellte ihr die Uniklinik eine junge Frau an die Seite. Krankenschwester Heike Urban kümmerte sich im vergangenen Jahr um die Patientin. Die 31-Jährige ist Case-, zu deutsch Fallmanagerin. Zusammen mit ihrem Kollegen Uwe Helbig arbeitet sie in dem Projekt „Schlaganfall-Lotsen“. Finanziert wird die Initiative von der AOK Plus, ob weitere Kassen folgen, ist noch unklar.

Hintergrund des Projektes ist die hohe Gefahr für die Patienten, einen weiteren Anfall zu erleiden. Jeder fünfte Betroffene wird ein zweites Mal Opfer. Besonders hoch ist das Risiko im ersten Jahr, so Jessica Barlinn, Neurologin an der Uniklinik.

Um genau diesen Rückfällen vorzubeugen, arbeitenHeike Urban und Uwe Helbig intensiv mit den Patienten. Neben mindestens zwei Hausbesuchen stehen sie in regem Telefonkontakt mit den Betroffenen. Durchschnittlich 27 Telefonate führen die beiden Fallmanager mit jedem Patienten im ersten Jahr. Wann muss ich welche Medikamente nehmen? Welcher Blutdruck ist zu hoch? Und wie ernähre ich mich richtig? Das sind häufige Fragen, erzählen die beiden Lotsen. Petra Rose etwa suchte zusammen mit Heike Urban einen neuen Hausarzt oder rief sie häufig wegen Unklarheiten über die Medikamente an. Sie hat viele Allergien – da ist die richtige Dosierung besonders wichtig.

Dass viele Patienten die Antworten auf die Fragen nicht kennen, zählt zu den häufigsten Ursachen für einen zweiten Anfall. Die Risiken zu kennen und zu meiden, kann eine Wiederholung verhindern.

Nicht rauchen, ein gut eingestellter, nicht zu hoher Blutdruck und viel Bewegung – dann sei schon viel getan. Heike Urban berät die Patienten außerdem zu gesunder Ernährung. Zu hohe Blutfettwerte sind ein weiterer Risikofaktor.

900 Schlaganfall-Patienten betreut die Uniklinik jedes Jahr. Und es werden immer mehr. Der Hauptgrund dafür ist ein ganz einfacher: Die Menschen werden immer älter und steigendes Alter ist eine wichtige Ursache. Nicht nur in der Uniklinik steigen die Patientenzahlen. Auch die anderen Dresdner Krankenhäuser sprechen von einem Anstieg. Etwa 600 Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall behandelt das Klinikum Neustadt pro Jahr, so Jochen Machetanz, Facharzt für Neurologie. Wichtig für diese Patienten ist vor allem schnelles Handeln: je mehr Zeit vergeht, desto mehr Gehirnzellen können zerstört werden und desto höher das Risiko für Folgeschäden. Im Krankenhaus können die Ärzte schnell handeln und die Durchblutung des Gehirns wieder herstellen. Im Klinikum Neustadt gibt es eine Station nur für Schlaganfall-Patienten mit spezialisierten Ärzten.

Dank kundiger Ärzte geht es Petra Rose heute gut. Sie hatte Glück: Ihr Schlaganfall war nur ein leichter.

