Zahl der Plätze für Kinderbetreuung steigt Stadt spricht von einer Bedarfsdeckung von 63 Prozent.

OB Raschke in der „Zwergenmühle“. © Symbolfoto/Hübschmann

Im Schuljahr 2016/2017 werden in der Stadt Meißen in städtischen Kitas, in denen freier Träger und bei Tagesmüttern insgesamt 2 125 Kinder betreut. Darunter sind 355 Krippenkinder, was einer Bedarfsdeckung von 63 Prozent entspricht, 920 Kindergartenkinder (Deckung 89 Prozent) und 850 Hortkinder. Damit korrigierte Stadtsprecherin Katharina Reso entsprechende Zahlen in der SZ vom Montag. Im Schuljahr 2018/2019 wird die Zahl der Krippenplätze auf 364 (Deckung 66 Prozent) steigen, die der Kindergartenplätze auf 1001 (Deckung 93 Prozent), die der Hortkinder bleibt bei 850 konstant. Damit steigt die Zahl der Kinderbetreuungsplätze in der Stadt auf insgesamt 2 215. (SZ/ul)

