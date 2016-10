Zahl der Lehrlinge bleibt stabil Dem Landkreis mangelt es nicht an Auszubildenden. Vor allem der Handel hat wenig Nachwuchssorgen.

Der Großteil der Lehrlinge macht eine Ausbildung in Industrie und Handel. © Symbolfoto: dapd

Pirna. Während die Zahl der Auszubildenden in Sachsen leicht angestiegen ist, zeigt sich im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge keine Veränderung. Etwa 2 500 Azubis befanden sich Ende 2015 in einer betrieblichen Ausbildung. Auch die Verteilung der Azubis in einzelne Arbeitsbereiche ist nahezu gleich geblieben. Der Großteil macht eine Ausbildung in Industrie und Handel. Der Bereich Handwerk ist der zweitstärkste Ausbildungszweig.

In Sachsen befanden sich am Jahresende 2015 insgesamt 47 403 Auszubildende in einer betrieblichen Ausbildung. Das waren 339 Lehrlinge mehr als ein Jahr zuvor. Erstmals seit 1998 ist damit die Anzahl der Auszubildenden zum Vorjahresvergleich nicht mehr zurückgegangen, teilte das Statistische Landesamt auf Grundlage der Berufsbildungsstatistik mit.

Von der positiven Entwicklung profitierten vor allem die sächsischen Handwerksunternehmen. Das Handwerk hatte in den vergangenen Jahren besonders intensiv um neue Auszubildende geworben. Im Ausbildungsbereich Industrie und Handel hielt der Rückgang dagegen an.

Etwa zwei Prozent der Auszubildenden (957 Jugendliche) kamen aus dem Ausland. 216 mehr als im Vorjahr. Häufigstes Herkunftsland war dabei Spanien mit 159 Auszubildenden. (SZ)

