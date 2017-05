Zahl der Klagen gegen Jobcenter im Kreis steigt Die Richtline zu den Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger im Landkreis Görlitz wurde geändert.

Freie Wohnungen: Wer als Hartz-IV-Bezieher eine zu große Unterkunft hat, dem bleibt unter Umständen nur der Umzug. © pawel sosnowski/80studio.net

Angemessene Kosten für die Unterkunft

Die Zahl der Klagen gegen die Richtlinie für die Kosten der Unterkunft im Landkreis Görlitz nimmt zu. Im Jahr 2015 waren es im Schnitt noch knapp elf Klagen pro Monat, bis zum September vergangenen Jahres gingen fast 17 Klagen pro Monat ein. Das ergab eine Anfrage des Kreisrates der Fraktion der Linken, Jens Hentschel-Thöricht, an den Landrat. Anspruch auf Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung haben Bürger, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können und auf Unterstützung des Jobcenters angewiesen sind.

Am 1. Februar dieses Jahres ist nun rückwirkend eine neue Richtlinie für die Kosten der Unterkunft in Kraft getreten. Das passiert laut Landratsamt alle zwei Jahre. Damit soll der gesamte Wohnungsmarkt abgebildet werden. Konkret heißt das, dass alle Wohnungsanzeigen aus Anzeigenblättern, der Sächsischen Zeitung und großen Immobilienportalen erfasst werden. Zudem, so Landratsamtssprecherin Marina Michel, werde auf den Webseiten der Wohnungsunternehmen recherchiert. Großvermieter wurden nicht befragt. Der Grund, laut Behörde: Dies führe nicht dazu, die tatsächlichen Verhältnisse des örtlichen Wohnungsmarktes abzubilden. Daten wurden aus frei zugänglichen Quellen gewonnen. Der Anteil der eingeflossenen Datensätze der kommunalen Großvermieter und Genossenschaften liege bei knapp 40 Prozent, heißt es aus dem Landratsamt. Linken-Kreisrat Jens Hentschel-Thöricht bemängelt hingegen, dass Wohnungsunternehmen im Kreis bei der Richtlinie 2017 aus seiner Sicht zu wenig eingebunden wurden. „Dass Wohnungsunternehmen mit ihrem Fachwissen nicht ausreichend bei der Erarbeitung im Jahr 2015 eingebunden wurden, hatte die Linke im Kreistag Görlitz bereits damals kritisiert. Scheinbar begeht jetzt die Verwaltung den gleichen Fehler“, so der Kreisrat.

Von Februar bis Dezember 2015 gab es im Landkreis 850 Widersprüche gegen die Richtlinie für die Unterkunft, von Januar bis September vergangenen Jahres waren es 655. In diesem Zeitraum wurden zudem 152 Klagen registriert, 2015 waren es 120. Von Februar 2015 bis Ende Oktober vergangenen Jahres wurden im Landkreis 2 534 „Aufforderungen zur Kostensenkung“ versandt, sprich die Bewohner sollten umziehen. Laut Gesetzgeber sind allerdings auch andere Mittel zur Kostensenkung denkbar, beispielsweise Einsparungen durch Vermieten.

Die Gründe für unangemessene Kosten der Unterkunft seien sehr vielfältig, heißt es aus dem Landratsamt Görlitz. Unter anderem spielen Themen wie der Auszug von Kindern, Trennungen, Scheidungen eine Rolle. Deshalb könne auch keine Aussage zur Zahl der Umzüge getroffen werden, die ausschließlich wegen der Überschreitung der festgelegten angemessenen Kosten der Unterkunft erfolgten.

Generell geht das Landratsamt davon aus, dass Wohnungen entsprechend der Größe der einzelnen Bedarfsgemeinschaften im Kreis vorhanden sind. Eine entsprechende konkrete Prüfung erfolge durch die Mitarbeiter, bevor die Betroffenen darüber informiert werden, dass sie Kosten zu sparen haben.

