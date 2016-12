Zahl der Grippefälle vervierfacht Zwischen 12. und 18. Dezember sind neun Personen an der Virusgrippe erkrankt. Es gibt vorbeugende Maßnahmen.

Blasses Gesicht, glasige Augen, hohes Fieber, Gliederschmerzen und Husten – immer mehr Mittelsachsen liegen mit diesen Symptomen im Bett. Sie deuten auf die Influenza, die echte Virusgrippe, hin. „Zwischen dem 12. und 18. Dezember wurden dem Gesundheitsamt neun direkte Erregernachweise gemeldet: achtmal Influenza A, einmal Influenza B“, teilte Cornelia Kluge, Sprecherin des Landratsamtes Mittelsachsen, am Montag mit. Damit ist die Zahl sprunghaft angestiegen, denn in der Woche zuvor waren lediglich zwei Erkrankungen nachgewiesen worden.

Es gibt laut Landkreissprecherin Cornelia Kluge einige Wege, um die Ansteckungsgefahr zumindest zu verringern: „Das A und O ist die Hygiene. Das bedeutet mehrmals täglich die Hände 20 bis 30 Sekunden mit Seife waschen, auch zwischen den Fingern.“ Außerdem sollten die Hände vom Gesicht ferngehalten werden. Denn gerade im Bereich Mund, Augen und Nase können Viren von den Händen über die Schleimhäute in den Körper gelangen. „Wir empfehlen, in ein Einmaltaschentuch oder die Armbeuge zu niesen“, ergänzt sie. Geschlossene Räume sollen drei- bis viermal täglich für jeweils zehn Minuten gelüftet werden. „Dadurch wird die Zahl der Viren in der Luft verringert und ein Austrocknen der Mund- und Nasenschleimhäute verhindert.“ (sol)

