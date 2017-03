Zahl der Flüchtlinge sinkt weiter 19 Asylbewerber weniger als einen Monat zuvor, nämlich 152 Personen, wohnen derzeit in Freital.

© dpa

Die Zahl der in Freital lebenden Asylsuchenden sinkt von Monat zu Monat. Wie der zuständige Bürgermeister, Peter Pfitzenreiter (CDU), im jüngsten Stadtrat informierte, sind in Freital aktuell 152 Asylbewerber gemeldet. Das sind 19 weniger als im Vormonat. Unter den derzeit gemeldeten Flüchtlingen sind 128 Männer, elf Frauen und 13 Kinder. Sie alle leben dezentral in Wohnungen. Wie Pfitzenreiter informierte, sind in den Unterkünften im Stadtgebiet aktuell 29 Plätze verfügbar.

Im Januar lebten in der Stadt noch 195 Asylbewerber. Die Zahl der Flüchtlinge in Freital nimmt seit der Schließung des früheren Leonardo-Hotels vergangenen Sommer kontinuierlich ab. (SZ/cb)

zur Startseite