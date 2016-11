Zahl der Flüchtlinge ist gesunken Seit dem Sommer hat sich die Zahl in Freital mehr als halbiert. Ob sie wieder steigt, ist offen.

Nach der Schließung des Leonardo-Hotels sind viele Asylbewerber aus Freital weggezogen. © Symbolfoto/dpa

Die Zahl der in Freital lebenden Asylbewerber ist weiter gesunken. Zum Stichtag 2. November wohnten im Stadtgebiet insgesamt 205 Flüchtlinge. Das sind 17 weniger als noch im September. Wie Freitals erster Bürgermeister Peter Pfitzenreiter (CDU) im jüngsten Stadtrat informierte, leben in der Stadt derzeit 160 Männer, 18 Frauen und 27 Kinder. Sie sind alle dezentral in Wohnungen untergebracht.

Im Juli waren in Freital 251 Asylbewerber gemeldet. Im Monat zuvor waren es noch 438 Personen. Grund für das Sinken der Zahl ist die Schließung des früheren Leonardo-Hotels. Nach Problemen mit dem Betreiber und mangels Bedarf hatte das Landratsamt die Unterkunft leerziehen lassen. Die Asylbewerber werden nun in Altenberg und Klingenberg untergebracht.

Wie sich die Zahl weiter entwickeln wird, dazu sind derzeit keine Prognosen möglich. Bis Ende November sollen dem Landkreis 24 weitere Asylsuchende zugewiesen werden. Wie viele davon in Freital untergebracht werden, kann das Landratsamt noch nicht sagen. (SZ/cb)

