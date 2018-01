Zahl der Erwerbstätigen steigt Laut Statistischem Landesamt haben 2016 im Landkreis Görlitz 114800 Menschen gearbeitet. Vier Branchen ragen heraus.

Symbolbild. © Sebastian Kahnert/dpa

Görlitz. Auch der Landkreis Görlitz profitiert von der anhaltend guten Konjunktur in Deutschland: Die Zahl der Erwerbstätigen an der Neiße ist zwischen 2015 und 2016 um 0,9 Prozent auf 114800 gestiegen. Das geht aus einem in der vergangenen Woche veröffentlichten Bericht des Statistischen Landesamtes in Kamenz hervor.

Der Landkreis Görlitz mit seinem knapp 260000 Einwohnern bewegt sich mit der Steigerung im Mittelfeld aller sächsischen Kreise und Kreisfreien Städte. Der Nachbarkreis Bautzen legte um 0,4 Prozent zu. Am stärksten bei den Arbeitsplätzen gewonnen haben Leipzig mit 2,1 und der Kreis Meißen mit 1,7 Prozent. Auf der anderen Seite stehen Zwickau und Nordsachsen, die keine Zuwächse verzeichnen. Verluste gab es in Sachsen nicht.

Reichlich 86 000 der Arbeitsplätze an der Neiße sind reguläre, also sozialversicherungspflichtige. Dazu kommen reichlich 8000 Menschen, die marginal beschäftigt sind. Das entspricht prozentual der höchsten Quote in Sachsen. Die Lücke zu den 114 800 schließen die Selbstständigen. Die meisten Menschen im Landkreis arbeiten bei der öffentlichen Hand, bei Dienstleistern, sind Erzieher oder in der Gesundheitsbranche beschäftigt. (SZ/tm)

