Zahl der Babys gestiegen

Wachau. In der Gemeinde Wachau ist die Zahl der Geburten im vergangenen Jahr stark gestiegen. Das teilt Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) mit. Nach seinen Angaben wurden bis zum 31. Dezember 2017 genau 45 Geburten registriert. Das ist ein enormer Anstieg gegenüber dem Jahr 2016. Damals kamen 35 Kinder zur Welt. Den Rekord hatten die Paare allerdings 2014 aufgestellt. Damals kamen genau 50 Mädchen und Jungen zur Welt. Ein Jahr später konnte diese Zahl nicht mehr erreicht werden. 44 neuen Erdenbürgern konnte der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) dann bei den Babyempfängen im Jahre 2015 begrüßen.

Grund zur Freude ist für ihn auch hohe Zahl an Erstklässlern, die im vergangenen Jahr an den Grundschulen in Wachau und in Leppersdorf eingeschult wurden. Insgesamt konnten die Schulleiterinnen 58 Mädchen und Jungen in den ersten Klassen begrüßen. (SZ/td)

