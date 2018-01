Zahl der Arbeitslosen steigt Im Winter ist die Quote tendenziell höher. Insgesamt hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt.

Region Döbeln. Die Arbeitslosigkeit ist im Januar in Mittelsachsen saisonbedingt deutlich gestiegen. Das teilte Susan Heine, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freiberg, am Mittwoch mit. „Auf den ersten Blick erscheint der Anstieg um über 700 Personen hoch, beinhaltet jedoch eine typische Entwicklung für diese Jahreszeit und fällt im Vergleich zum Vorjahr niedriger aus“, erläuterte sie.

In der Region Döbeln ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zu den übrigen vier Geschäftsstellenbereichen nach wie vor am höchsten. Sie liegt bei 7,6 Prozent. Zum selben Zeitpunkt im Vorjahr betrug der Wert 8,8 Prozent. 64 Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahre meldeten sich im Januar neu oder wieder arbeitslos. Insgesamt liegt der Zugang an Arbeitslosen laut der aktuellen Arbeitsmarktstatistik bei 590 Personen.

Gleichzeitig beendeten 419 Personen ihre Arbeitslosigkeit. „Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Januar auf 702 gestiegen. Arbeitgeber meldeten im Januar 150 neue Arbeitsstellen, 47 mehr als vor einem Jahr“, so Silke Steinkampf, Sprecherin der Arbeitsagentur Freiberg.

Aktuell seien im gesamten Agenturbezirk etwa 1 800 Frauen und Männer weniger arbeitslos gemeldet als vor einem Jahr. „Alle Personengruppen konnten vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren, besonders aber Langzeitarbeitslose und Ältere“, so Susan Heine. Mehr als 1 500 Personen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Davon nahmen 488 Personen eine Erwerbstätigkeit auf und 269 begannen eine Ausbildung oder Bildungsmaßnahme. (sol)

