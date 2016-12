Zäune, Schafe und Wolfsärger

Gibt es wirklich nur 80 Prozent vom Netto für Herdenschutz? Das stimmt. Der Freistaat Sachsen übernimmt 80 Prozent der Nettosumme, die für Herdenschutzmaßnahmen anfallen. Mehr Geld zu geben, das geht laut Umweltministerium nicht so einfach. Bei der Unterstützung der gewerblichen Tierhalter mit staatlichen Mitteln gibt es europarechtliche Grenzen. Das Ministerium versuche darum, über private Geldgeber zusätzliche Hilfe zu organisieren. So habe die Sielmann-Stiftung in den letzten zwei Jahren Summen bereitgestellt, um Fördermittelempfängern weitere 20 Prozent der anfallenden Kosten zu finanzieren. Allerdings sind die Töpfe weitgehend ausgeschöpft.

Gibt es das Geld tatsächlich nicht für Festzäune? Ja, bestätigt Vanessa Ludwig vom Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz in Rietschen. Das hat damit zu tun, dass Festzäune nicht so effektiv sind, wie (mobile) Elektrozäune.

Sollten Hobbyzüchter nicht lieber aufgeben – angesichts des Aufwandes? Nein, heißt die Antwort aus dem Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft. „Tierhaltung, auch bei Hobbytierhaltern, ist ausdrücklich im Interesse des Ministeriums“, teilt ein Pressesprecher mit. Sie sei Teil des ländlichen Lebens und habe in vielen Fällen auch Bedeutung mit Blick auf den Naturschutz. Mit Schafen werden beispielsweise schwer zu mähende Flächen gepflegt. Darum werden gerade auch Hobbytierhalter bei der Anschaffung von geeignetem Zaunmaterial unterstützt, so das Ministerium. Mit einem Eigenanteil von im Durchschnitt 100 bis 200 Euro kann die Qualität der Weidetierhaltung verbessert und das Tierwohl gefördert werden. Grade wenn Tiere vorher angebunden wurden, sei der Freilauf im Zaun eine deutliche Verbesserung. Auch das tägliche Umpflocken entfällt. Das Förderangebot werde von Hobbytierhaltern landesweit gut angenommen.

Macht das Rosenthaler Rudel noch immer Ärger? Aktuell nicht. In zwei aufeinanderfolgenden Nächten Anfang Oktober waren 31 Tiere bei Angriffen durch das Rosenthaler Rudel getötet worden. Sieben weitere Schafe starben bei einem Angriff im November. Betroffen war ein Nutztierhalter aus Cunnewitz im Raum Kamenz. Er hatte den Mindeststandard beim Herdenschutz damals schon erfüllt, hat inzwischen aber weiter aufgerüstet. Die Übergriffe der Wölfe auf die Cunnewitzer Tiere sind der einzige Nachweis dafür, dass es das Rudel noch gibt. Andere Spuren – Fotofallenbilder oder Losungen – hat man nicht. Es ist nicht einmal klar, ob die Familie Nachwuchs hat. In Zusammenhang mit den Übergriffen hatten Politiker den Abschuss dieser Wölfe gefordert. Das wurde nicht genehmigt.

Warum dürfen die Rosenthaler Wölfe (noch) nicht geschossen werden? Die Antwort ist simpel. Der Abschuss wurde noch nicht durch das zuständige Landratsamt in Bautzen beantragt beziehungsweise angewiesen. Erst danach Antrag kann das Ministerium in Dresden den Abschuss genehmigen oder ablehnen. Das Landratsamt Bautzen hat bislang auf den entsprechenden Antrag verzichtet, weil die rechtlichen Voraussetzungen noch nicht gegeben waren. Es waren nämlich nicht alle Schutzmaßnahmen für die Schafe in Cunnewitz ausgeschöpft. Die sind in einem Managementplan für den Wolf festgelegt. Das Landratsamt sei aber weiter mit dem Ministerium im Gespräch. Ziel sei es, den Plan an die „realen Verhältnisse im ländlichen Raum“ anzupassen. Das Landratsamt begründet das damit, dass immer mehr Nutztierhalter die Tierzucht aufgeben. „Ohne eine Änderung beim Artenschutz ,Wolf‘ wird es über kurz oder lang keine kleineren Nutztierbestände mehr geben.“ Bautzens Landrat Michael Harig begrüßt, dass die Umweltministerkonferenz beschlossen hat, den Erhaltungsstand der Population Wolf bundesweit zu bewerten. Er befürchtet aber, dass dies dauern wird. Und so sei damit zu rechnen, dass weitere Tierhalter aufgeben.

Gibt es wirklich weniger Schafe, Ziegen und Co? Vielleicht – das geht nur teilweise aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes Sachsen hervor. 2007 gab es auf dem Gebiet der heutigen Landkreise Görlitz und Bautzen 256 Betriebe mit rund 21160 Schafen. 2010 waren es 216 Betriebe und rund 14760 Tiere. Für die Jahre danach liegen keine kreisbezogenen Daten vor. Aus den alten Daten geht nicht hervor, warum Tierhalter aufgaben. Auch wirtschaftliche oder altersbedingte Gründe können eine Rolle spielen.