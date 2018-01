Zäune bauen, Schafe hüten und Wolle filzen

Sie sind vier von den insgesamt sechs Teilnehmern, die ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Naturschutzstation Förstgen derzeit absolvieren: Gansina Tavakalova mit gefärbter Schafwolle, Julius Uecker und Vladislav Bosert am Amphibienschutzzaun und Ramazon Avobirov im Schafstall. Fotos: André Schulze





Es dauert noch ein paar Wochen, bevor die Kröten in die Paarungszeit kommen – und die Weibchen ihre Männer wieder Huckepack nehmen, um auf Wanderschaft zu gehen. Damit setzen sie sich der Gefahr wieder aus, von Fahrzeugen überrollt zu werden. Um das möglichst zu vermeiden, dafür sind Julius Uecker und Vladislav Bosert mit mehreren Rollen grüner Plastikfolie und Metallspießen unterwegs. Sie stellen Amphibienschutzzäune entlang den Straßen um Klitten auf.

Die beiden jungen Männer gehören zu den sechs Jugendlichen, die derzeit ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Naturschutzstation Östliche Oberlausitz mit Sitz in Förstgen absolvieren. Geschäftsführerin Annett Hertweck ist glücklich darüber, dass ihr die sechs Stellen bewilligt worden sind. „Wir haben eine engagierte Truppe mit internationaler Zusammensetzung“, sagt sie. Von den beiden Zaunsetzern kommt Julius gleich aus der Nachbarschaft. Der 17-Jährige wohnt in Zimpel. Vladislav hingegen stammt aus der Republik Tadschikistan, wie auch zwei weitere FÖJler. Der 22-Jährige ist dabei der Erfahrene, denn er absolviert das Freiwillige Jahr schon seit einem Jahr und hat es um sechs Monate verlängert. „Ich hoffe, ich kann danach in Deutschland bleiben und eine Arbeit finden. Gern würde ich weiter in der Natur arbeiten“, sagt er im guten Deutsch. Die Anträge dazu hat er gestellt.

Vor den beiden und zwei Mitarbeitern der Naturschutzstation steht die Aufgabe, rund 20 Kilometer Amphibienschutzzaun aufzustellen, und das an 12 Standorten. Vergangenes Jahr waren es nur zwölf Kilometer Schutzzaun, der an elf verschiedenen Straßenrändern platziert wurde. Annett Hertweck sagt, dass die Zahl der Amphibien steigt und demzufolge mehr für ihren Schutz getan werden muss. Wurden von der Naturschutzstation 2014 noch rund 48 800 Amphibien eingesammelt und über die Straße getragen, so waren es im vergangenen Jahr rund 51 000 Frösche, Kröten, Molche und Unken. Die Knoblauchkröte nimmt fast die Hälfte dieser Zählung in Anspruch, gefolgt vom Moorfrosch mit einem Drittel vom Bestand.

Zäune aufbauen, Kröten schleppen und Zäune wieder abbauen, das ist nicht die einzige Aufgabe der beiden jungen Männer. Jeder FÖJler hat die Aufgabe, in seiner Zeit ein Projekt zu erarbeiten und dieses am Ende zu präsentieren. Julius Uecker beschäftigt sich mit einem Projekt für die Umweltbildung. „Ich will eine Route schaffen, die Grundschüler mit einem GPS-Gerät ablaufen und an verschiedenen Stationen Interessantes über die Natur ihrer Heimat erfahren“, erklärt Julius. Das Ganze soll eine Art Geocaching werden, also eine moderne Form einer Schatzsuche oder Schnitzeljagd rund um die Tauer Wiesen.

Gansina Tavakalova hat sich dem Filzen verschrieben. Mit 26 Jahren ist sie die älteste Teilnehmerin unter den sechs FÖJlern. Gansina kommt ebenfalls aus Tadschikistan, aus einer Stadt im Pamir-Gebirge. Dort hat sie bereits als Lehrerin und Dolmetscherin gearbeitet, bevor sie sich über den Internationalen Bund in Löbau für ein FÖJ-Jahr in Deutschland bewarb. Die Naturschutzstation ist eine der Anlaufstellen.

„Ich bin sehr mit der Natur verbunden und möchte das Jahr nutzen, meine Kenntnisse in deutscher Sprache zu festigen und zu erweitern“, erzählt sie. Für Annett Hertweck ist Gansina inzwischen die Fachfrau für das Filzen. „Sie hat sich viel im Selbststudium angeeignet und experimentiert auch gern mit neuen Naturmaterialien“, sagt die Geschäftsführerin. Die Frau aus dem Hochgebirgsland ist erstaunt, was die Oberlausitz für eine Artenvielfalt an Pflanzen bietet. Aus den gewonnenen Farbstoffen färbt sie die Schafwolle. Ein Renner bei den Kindern ist das handgroße Wollschaf „Schnucki Moor“ aus echter Schafwolle, dass sie mit aus der Taufe gehoben hat.

Damit die echten Schafe prächtig in der Wolle stehen, dafür sorgen die Schäfer Meike Biskop und Felix Wagner. An ihrer Seite haben sie Ramazon Avobirov. Er ist der dritte Tadschike bei den sechs FÖJlern. Der Schafstall ist jetzt sein Arbeitsort, indem immerhin rund 500 Schafe und 25 Ziegen überwintern, bevor sie im Frühjahr wieder auf die Wiesen im Biosphärenreservat geführt werden.

Ramazon studiert in seinem Heimatland Landwirtschaft. Im dritten Jahr seines Studiums in der Hauptstadt Duschanbe hat er sich eine Auszeit genommen, um nach Deutschland zu kommen und ein Freiwilliges Jahr in der Natur zu absolvieren. Das Interesse an der Landwirtschaft hat sein Großvater geweckt, erzählt der 22-Jährige. Hier in Deutschland will er sich mehr auf den Aspekt des Naturschutzes konzentrieren. Und auf eine gesunde Lebensweise. Denn Ramazon kommt täglich mit dem Fahrrad in den Schafstall. Zusammen mit seinen Landsleuten hat er für das eine Jahr seine Unterkunft in Mücka.

