Zähne wie ein Hai

Sie haben 40 000 Zähne auf ihrer Raspelzunge. Im Durchschnitt 33 pro Reihe. Damit können sie über Nacht viele Pflanzen kaputt raspeln. Während sich die vordere Reihe abnutzt, wächst von hinten eine neue nach – wie bei einem Hai. „Als Besitzerin von gerade mal 32 bleibenden Zähnen empfand ich Neid auf die dentale Ausstattung meiner Schnecken-Gefährtin“, schreibt Elisabeth Tova Bailey in ihrem Buch „Das Geräusch einer Schnecke beim Essen“.

Die US-amerikanische Biologin und Journalistin hatte während einer Krankheit Zeit, um eine Weinbergschnecke im Terrarium zu beobachten. Die Weinbergschnecke gehört zur Familie der Schnirkelschnecken. Sie ist durch die Bundesartenschutzverordnung geschützt. Darüber freut sich der Gärtner, denn sie frisst auch die Gelege der Nacktschnecken. In Frankreich allerdings gilt das „Schneckenpfännchen“ noch immer als Delikatesse – doch stammen diese Tiere meist aus der Zucht.

Keine Katastrophe im Garten

Weinbergschnecken fressen weiche, am liebsten welke Pflanzen und raspeln an Algenrasen. Sie benötigen Kalk für die „Liebespfeile“, die sich die Zwitter bei der Paarung wechselseitig ins Fußgewebe stoßen, um sich zu stimulieren. Und natürlich müssen sie Kalk zum Aufbau ihres Gehäuses aufnehmen. Das Schneckenhaus dreht sich wie eine Schraube nach rechts. Nur der märchenhafte „Schneckenkönig“, eines von rund 20 000 Tieren, hat ein linksdrehendes Haus.

Mit 110 000 Arten sind die Schnecken nach den Insekten die artenreichste Tiergruppe überhaupt. Anders als die ursprünglicheren Seeschnecken mit ihren Kiemen, gehören Weinbergschnecken zur Unterordnung der Land-Lungenschnecken. Aber auch sie brauchen noch Flüssigkeit, um nicht auszutrocknen und um sich fortzubewegen. „Schleim ist die klebrige Essenz der Schneckenseele“, heißt es bei Bailey. Wenn es der Schnecke zu trocken wird, wie in diesem Frühjahr im südwestlichen Deutschland, zieht sie sich in ihr Gehäuse zurück. Sie verschließt es mit einer dicken Schleimschicht und verfällt in eine Trockenstarre. So rettet sie sich, tief in der Erde verkrochen, auch über den Winter. Aus der Trockenstarre weckt sie aber erst eine längere Feuchtperiode.

Weinbergschnecken sind keine Katastrophe im Garten, wenn es regnet. Die kleineren Verwandten unter den Schirkelschnecken auch nicht. Diese hübschen Bänderschnecken mit ihren rosa- oder alabasterfarbenen Häuschen ernähren sich vor allem von abgestorbenen Pflanzen.

Die schwarzmündige Bänderschnecke schmeckt vor allem den Drosseln. Manchmal findet man die leeren Gehäuse in sogenannten „Drosselschmieden“ unter einem Busch.

Zum Schrecken der Gärtner haben sich die Nacktschnecken ausgewachsen: die fünf Zentimeter kleine Garten-Wegschnecke (Arion hortensis), die so gern an Erdbeeren und Wurzeln raspelt oder die Rote Wegschnecke (Arion rufus), die manchmal auch schwarz aussieht. In Bayern steht sie schon auf der Roten Liste der aussterbenden Tiere, weil sie von der Spanischen Wegschnecke (Arion lusitanicus) verdrängt wird, die nahezu keine Fressfeinde hat: Sie produziert zu viel Schleim. Forschungen der Frankfurter Goethe-Universität widerlegen die Theorie, dass sie mit Gemüsetransporten aus Spanien eingeschleppt wurde. „Wir haben einen genetischen Stammbaum erstellt“, sagt der Biologe Markus Pfenninger. „Die Ergebnisse zeigten, warum wir Arion lusitanicus in Spanien nicht finden konnten. Diese Art ist definitiv nicht dort heimisch, sondern bei uns.“ Die Spanische Wegschnecke kommt also gar nicht aus Spanien. Womöglich, sagt Pfenninger, habe sich die Art aufgrund der veränderten Landwirtschaft so stark vermehrt, dass es uns wie eine Invasion vorkomme. (epd)

