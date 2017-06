Zähes Warten auf den Spielplatz Seit Jahren bemüht sich Cunnersdorf um einen Spielplatz. Noch immer sind nicht alle Hürden genommen.

Hier soll wieder ein Spielplatz entstehen.r © Marko Förster

Gohrisch. Für Kinder gibt es im Gohrischer Ortsteil Cunnersdorf wenig. Besonders ein Spielplatz fehlt. Der Ortschaftsrat möchte daher einen neuen bauen lassen. Tatsächlich gab es im Ort schon einmal einen Spielplatz; bis kurz nach der Wende. Danach kümmerte sich niemand mehr darum, das Areal zu erhalten. Der Spielplatz verfiel.

Den Gemeinderatsbeschluss einen Spielplatz zu bauen, gibt es bereits seit etwa drei Jahren, so der Cunnersdorfer Ortsvorsteher Wolfgang Trepte. „Es wäre gut für die Kinder und Familien des Ortes und auch die geflüchteten Kinder einen Ort zum Spielen und Treffen zu haben“, sagte er. Auch der Eigenanteil von 15 000 Euro wird immer wieder in den Haushalt eingeplant – und dann eben weiter geschoben. Passiert ist bis jetzt noch nichts. Ein Grundstück fehlte. Das konnte der Ortschaftsrat nun ändern. Nun soll an der Stelle, wo früher schon der Spielplatz war, auch der neue Spielplatz gebaut werden.

Das Grundstück gehört der Kirchgemeinde Königstein-Papstdorf, die auch die Kirche in Cunnersdorf unterhält. Bereits 2005 soll es Wolfgang Trepte zufolge einen Nutzungsvertrag über das Grundstück gegeben haben. Dieser sei allerdings nie unterzeichnet worden. Um etwa 10 000 Euro Fördermittel zu beantragen, ist ein Erbpachtvertrag notwendig, so Trepte. Seit März ist dieser nun von beiden Parteien, der Gemeinde und der Kirche unterzeichnet.

Der Cunnersdorfs Ortsvorsteher gab den Vertrag persönlich im zuständigen Bauamt in Königstein ab, sagt er. Denn die Frist für den Fördermittelantrag lief am 31. Mai ab. Bauamtsleiterin Katrin Gräbner zufolge ist der Vertrag erst Ende April bei ihr eingegangen. Und: Der Antrag hätte auch erst mit einem rechtskräftigen Haushalt gestellt werden, also nach dem 11. Mai, so Katrin Gräbner.

Das Bauamt will sich nun bei der zuständigen Behörde über die nächste Möglichkeit auf Fördermittel informieren. Währenddessen wartet Cunnersdorf weiter auf den Spielplatz.

