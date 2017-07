Gerichtsbericht Zähes Ringen um Zeugenaussagen Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen – der Prozess um die Gewalt beim Ortsfest in Polenz gestaltet sich schwierig.

Auch nach der Sommerpause hat es die Schwurgerichtskammer am Landgericht Dresden schwer, die Zeugen im Prozess gegen die sogenannten Polenz-Nazis zum Reden zu bringen. Seit Beginn des Verfahrens im April dieses Jahres mauern die meisten von ihnen. Gäste, Organisatoren, Musiker, aber auch Mitglieder der Feuerwehr konnten oder wollten sich bisher nicht an die Vorfälle vom 18. Juni 2016 erinnern. Am vergangenen Mittwoch befragte das Gericht nun erstmalig Personen aus dem engeren Umfeld der drei Angeklagten und brachte Überraschendes zutage.

Den Männern im Alter von 24, 32 und 38 Jahren wird vorgeworfen, auf der Sonnenwendfeier des Schalmeienorchesters in Polenz zwei Bulgaren und einen Deutschen angegriffen zu haben. Hintergrund der Attacken waren offenbar rassistische Motive. Schon am frühen Abend sollen die Angeklagten, zusammen mit Gleichgesinnten, durch das Festzelt am Mittelweg gezogen sein und dabei „Heil Hitler“ und „Sieg heil“ gegrölt haben. Wenig später war es dann zu tätlichen Auseinandersetzungen gekommen. Hierbei sollen die drei Männer ihre Opfer geschlagen, getreten und damit zum Teil erheblich verletzt haben. Weil Sebastian K. mit dem Bierkrug auf den Kopf des einen Bulgaren eingedroschen hatte, muss er sich neben dem Verwenden von Nazi-Kennzeichen und gefährlicher Körperverletzung auch wegen versuchten Mordes verantworten.

Am Landgericht zeigt sich die Mutter der Ex-Freundin des Hauptangeklagten geschockt über das Ausmaß der Gewalt, die K. in Polenz an den Tag gelegt hatte. Sie beschreibt ihn als liebevoll und hilfsbereit, auch als sensibel. Zweimal, so berichtet die Frau, habe er während der Beziehung zu ihrer Tochter versucht, sich umzubringen. Er sei ein guter Junge, sagt sie weiter. Sie glaubt, dass übermäßiger Alkoholgenuss den Angeklagten hatte aggressiv werden lassen. Als sie aber dessen Trinkverhalten einschätzen soll, hält sie sich bedeckt. Auch seine politische Gesinnung sei ihr nicht bekannt, erklärt sie auf Nachfrage.

Ebenso wenig Brauchbares kann eine 28-Jährige beisteuern. Die junge Mutter stand in engem Kontakt zu Sebastian K. Auch sie will nichts von seinem übermäßigen Alkoholkonsum mitbekommen haben. Ein, zwei Bier, so sagt sie, habe man getrunken, wenn man sich getroffen habe, mehr aber auch nicht. Zu den Vorfällen auf der Sonnenwendfeier kann sie keine Angaben machen, da sie damals nicht dabei war. Allerdings gibt sie zu, dass der Angeklagte ihr gegenüber einmal erwähnt hatte, „Scheiße gebaut“ zu haben. Das Thema sei dann aber nicht weiter zur Sprache gekommen. Da in diesem Verfahren auffällig viele Zeugen unter Erinnerungsverlust leiden, fragt der vorsitzende Richter die Zeugin, ob sie unter Druck gesetzt worden sei. Das verneint die junge Frau. Bemerkenswert ist aber, dass sie bei ihrer polizeilichen Vernehmung gesagt hatte, dass man im Zuge der weiteren Ermittlungen ihren Namen nicht nennen solle. Warum? Das lässt sie offen. Sie habe niemanden „in die Scheiße reiten“ wollen, meint sie vage.

Das Aussageverhalten der Zeugen ist das zentrale Problem dieses Prozesses. Immer wieder schwiegen sie zu wichtigen Punkten vor Gericht, obwohl sie zuvor bei der Polizei deutlich detaillierter ausgesagt hatten. Auch muss das Gericht untersuchen, ob die Angeklagten möglicherweise einer rechtsradikalen Gruppierung angehören. Der Prozess wird fortgesetzt.

