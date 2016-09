Zähes Ringen um Aldi Rauschwalde Der Lebensmittel-Markt will sich vergrößern. Doch obwohl der Stadtrat längst zugestimmt hat, kann noch nicht gebaut werden.

Aldi baut derzeit viele Filialen um oder neu und reagiert so auf die gestiegenen Ansprüche der Kunden. Auch in Rauschwalde plant der Discounter einen Neubau. © Archivfoto: Nikolai Schmidt

Görlitz. Aldi will in Rauschwalde wachsen. So titelte die SZ bereits im Juli vergangenen Jahres. Und so bestätigten es dieser Tage sowohl Aldi als auch die Stadtverwaltung. David Sawall, Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi, spricht von geplanten und auch schon genehmigten 1 000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Hartmut Wilke, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, bestätigt die Zahl. Der jetzige Aldi hat etwa 700 Quadratmeter. Der Neue soll direkt neben dem bisherigen Markt gebaut werden.

Doch obwohl seit dem ersten SZ-Bericht zu diesem Thema inzwischen deutlich über ein Jahr vergangen ist, ist seither nichts passiert, was nach außen sichtbar wäre. Damals hatte der Stadtrat zugestimmt, dass Aldi drei benachbarte städtische Grundstücke kaufen kann. Die angrenzende Firma SKS verliert dadurch eine Teilfläche von 500 Quadratmetern, bekommt aber an einer anderen Seite ihres Grundstückes 1 500 Quadratmeter hinzu.

„Hinter den Kulissen läuft das Thema weiter“, so Wilke. Allerdings sei ein Immobilientausch ein sehr komplexes Verfahren. Stadt, Investor und SKS verhandeln nach seiner Aussage nach wie vor zum Grundstücksthema: „Ich sehe da keine unüberwindbaren Probleme.“ Alle Fragen lassen sich positiv klären, brauchen aber Zeit.

Wie viel Zeit, das kann Wilke nicht abschätzen. Auch Sawall will sich auf keine zeitliche Prognose einlassen. „Der Grundstückskaufvertrag ist fertig, er liegt bei der Stadt“, erklärt Sawall. Einen Notartermin gebe es noch nicht. Die Stadt habe das Baugenehmigungsverfahren abwarten wollen: „Mittlerweile haben wir aber die Baugenehmigung.“ Mit deren Inhalt sei er zufrieden, will sich aber noch nicht zu Details zum Neubau äußern: „Noch ist das Vorhaben ja nicht in trockenen Tüchern.“ Wilke bestätigt ohnehin nicht, dass die Genehmigung vorliegt: „Die wird es geben, ist aber noch nicht erteilt, weil das zeitgleich mit dem Grundstückskauf passieren muss.“

Für die Rauschwalder Aldi-Kunden heißt es jetzt also weiter abwarten. Als sicher gilt lediglich, dass der Bau dieses Jahr nicht mehr beginnen wird. Und, dass der alte Aldi erst dann geschlossen wird, wenn der Neue fertig ist. Ob das alte Gebäude danach für den Parkplatzbau abgerissen wird, kann Wilke noch nicht sagen. Klar sei aber: Es wird genug Parkplätze geben. „Große Märkte sind immer bemüht, die Vorgaben überzuerfüllen, um wirklich jedem Kunden einen Parkplatz bieten zu können.“

