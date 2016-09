Zäher Weg zum schnellen Internet Die Fördermittel sind knapp und die Planungsbüros überfordert. Einige Kommunen haben auch Glück.

In Döbeln läuft der Ausbau der Datennetze auf vollen Touren. Die Telekom übernimmt hier die Investition, weil es sich für sie wirtschaftlich lohnt. In der Stadt werden Glasfaserkabel verlegt und die © Dietmar Thomas

Manchmal geht es ganz schnell mit dem schnellen Internet. Die Telekom hat am Donnerstag verkündet, dass 1600 Haushalten in Grunau, Marbach, Böhrigen, Naundorf, Etzdorf und Schmalbach jetzt Netzgeschwindigkeiten bis zu 100 Megabit pro Sekunde zur Verfügung gestellt werden. Das neue Netz sei so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Michael Klöden von der Roßweiner Stadtverwaltung ist überrascht. Er hatte bis Donnerstag nichts davon gewusst. „Das ist schön für Grunau“, sagt er. Der Roßweiner Ortsteil profitiert wie die Orte der Gemeinde Striegistal vom Ausbau mit Glasfaserkabeln, was es leichtmacht, die Netze mit dem sogenannten Vectoring auf Hochtouren zu bringen. Roßwein selbst und die restlichen Ortsteile sind nicht in einer derart komfortablen Situation. Die Stadt muss den Breitbandausbau selbst vorantreiben und will für die Planungen Fördermittel nutzen.

Anfangs haben die mittelsächsischen Kommunen gezögert, Geld für den Ausbau der Datenleitungen für das schnelle Internet zu beantragen. Das sagte Lothar Beier, Erster Beigeordneter des Landrats. „Bis auf drei haben aber nun alle Gemeinden gehandelt.“ Welche weiterhin zögern, wollte er nicht sagen. Konkret geht es um Geld aus dem Programm Digitalen Offensive Sachsen (Dios), den der Freistaat erst im Mai dieses Jahres auf den Weg gebracht hat. Wichtige Grundlage für die Förderung ist eine begleitende Beratung durch ein ausgewiesenes Ingenieurbüro. Diese wird pauschal mit 50 000 Euro unterstützt. In Mittelsachsen hätten bereits 28 Kommunen die Förderzusage, weitere 14 Anträge laufen. Einen Eigenanteil müssen die Städte und Gemeinden nicht aufbringen.

Weil sich immer mehr Kommunen dazu entschließen, an der Aktion teilzunehmen, bringt das aber auch Probleme mit sich: „Gute Ingenieurbüros sind heillos überfordert“, so Beier. Deshalb müssten sich die Bürgermeister ranhalten. „Außerdem drängt die Zeit, denn die Mittelbereitstellung der Programme, die teilweise nur bis 2018 laufen, folgt dem Windhund-Prinzip“, ergänzte er. Das heißt: Wer zuerst Geld beantragt, bekommt es auch. Ist der Fördertopf leer, können die verbliebenen Anträge nicht berücksichtigt werden.

Das schnelle Internet sei nicht nur für die Wirtschaft immer wichtiger und letztendlich auch ein Standortfaktor. „Die Digitalisierung in den Schulen nimmt zu, sodass der Breitbandausbau auch in der Fläche entscheidend ist“, sagte Lothar Beier.

Die Offensive des Freistaats habe einen erfreulichen Nebeneffekt: Sie steigert den Wettbewerb. „Wir haben den Fall, dass Telekommunikationsunternehmen nun doch den Ausbau übernehmen“, sagte Lothar Beier. Die betreffende Kommune könne sich nun den Antrag sparen. Sei dieser bereits bewilligt worden, dürfe das Geld allerdings nicht angenommen werden. Es kommt stattdessen einer anderen Gemeinde zugute, ergänzt er.

Fakt sei laut Lothar Beier aber eines: „Das Geld reicht hinten und vorn nicht.“ Deshalb bemühe sich die Landesregierung, die Bedingungen für Geld aus anderen Förderprogrammen so anzupassen, das sie auch für den Breitbandausbau genutzt werden können. Konkret geht es um den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE. Damit könnten beispielsweise Gewerbegebiete für das schnelle Internet erschlossen werden. Doch auch dabei liegt der Teufel im Detail: „Es müssten zehn mittelständige Unternehmen in dem Gewerbegebiet liegen. Bei uns im Landkreis gibt es solche aber kaum“, sagte Lothar Beier.

Dennoch sei er mit dem Stand der Dinge relativ zufrieden. „Im Vergleich zu anderen Landkreisen sind wir insgesamt auf einem guten Weg“, sagte er. Den Ausbau wieder als Landkreis für das gesamte Gebiet zu koordinieren, wie vor fünf Jahren, sei in der Form nicht mehr möglich. „Überall gibt es ganz unterschiedliche Formen und Grundlagen der Infrastruktur für einen Ausbau. Das beginnt beim Antennenkabel, das genutzt werden kann, und endet beim Glasfaserkabel“, so Beier.

