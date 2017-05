Zähe Stadtbewohner Naturschützer haben ein massives Vogelsterben beobachtet. Den Görlitzer Tauben geht es derweil prächtig.

Der Nikolaiturm, ein gern genutzter „Taubenparkplatz".

Sterben unsere Vögel aus? Fast könnte man es meinen. Ob Uferschnepfe oder Feldlerche – der Bestand an heimischen Vögeln geht zurück. Das hat die Bundesregierung ausgerechnet. Die aktuelle Zählaktion des Naturschutzbundes Deutschland „Stunde der Wintervögel 2016/2017“ ergab zudem: Durchschnittlich wurden 17 Prozent weniger Tiere als in den Jahren zuvor beobachtet. Vor allem bei häufigen Wintervögeln und Futterhausbesuchern, darunter unter anderem allen Meisenarten, wurden die niedrigsten Zahlen seit Beginn der Aktion 2011 verzeichnet, heißt es dort.

Gründe für den offensichtlichen Vogelschwund gibt es wohl mehrere: von Windrädern, über streunende Katzen bis Verkehr und Rabenvögeln. Ein weiterer: Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wie Pestiziden. Das wirkt sich auf die Zahl der Insekten aus, Nahrungsgrundlage vieler Vögel auf dem Lande. Kann man dann im Umkehrschluss sagen: Das kann den Stadttauben egal sein, und es geht ihnen deshalb prächtig, zum Beispiel in Görlitz? Schließlich sind die ja nicht auf das Landleben angewiesen. „Naja, das sind zwei unterschiedliche Geschichten“, sagt Tierparkchef Sven Hammer. Beide Aussagen, also das Vogelsterben auf der einen Seite und das „gute Leben“ der Görlitzer Stadttauben auf der anderen seien für sich genommen schon so richtig.

Richtig ist vor allem auch, so der Experte, dass die Zahl der Zug- und Singvögel abnimmt, gerade die der Insektenfresser. Chemie auf dem Feld, Vogelfang rund ums Mittelmeer, zählt er als Gründe auf. „Tauben wiederum, Stadttauben, sind verwilderte Haustiere, die den Menschen folgten und außerdem Körnerfresser. Aber ja, den Görlitzer Stadttauben geht es offensichtlich gut“, sagt der Leiter des Görlitzer Tierparkes. Das sieht man im Rathaus ganz ähnlich. „Aus unserer Sicht befindet sich die Taubenpopulation im normalen urbanen Bereich“, so Stadtsprecherin Sylvia Otto. An einzelnen Stellen treten die Tauben aber auch schon störend in Erscheinung. In diesem Fall werden sie „vergrämt“, also verscheucht. Das Gesundheitsamt des Landkreises jedenfalls sehe keine generelle Gesundheitsgefährdung durch die Tauben in der Stadt. Offenbar können sich die Görlitzer Tauben auch ganz gut allein von den Zivilisationsresten ernähren. Denn eigentlich ist menschliche Unterstützung verboten: „Wildtauben und verwilderte Haustauben dürfen nicht gefüttert werden“, heißt es in Paragraf sieben der Görlitzer Polizeiverordnung, dem „Taubenfütterungsverbot“. Nachweisbare Verstöße dagegen werden geahndet, so die Görlitzer Stadtsprecherin Sylvia Otto.

Und offenbar hält sich nicht jeder Vogelfreund an diesen Paragrafen. Im vergangenen Jahr und in diesem Jahr wurde jeweils ein Fall „geahndet“, also eine Ordnungswidrigkeit begangen. In den beiden Fällen wurden die Betroffenen zuvor mehrfach ermahnt, das regelmäßige Füttern der Tauben zu unterlassen, heißt es dazu aus dem Rathaus.

