Handball Verbandsliga Herren Zabeltitz/Großenhain sichert den Klassenerhalt Gegen den unmittelbaren Konkurrenten aus Pulsnitz spielen sich die Röderstädter frei. Niederau geht die Puste aus.

Balsam für die geschundene Zabeltitz/Großenhainer Handball-Seele: Mit einem souveränen 34:20-Heimerfolg wurde am Sonnabend in der Rödertalhalle der HSV 1923 Pulsnitz bezwungen. Nach einigen knappen und auch unnötigen Niederlagen in den letzten Wochen haben die Schützlinge von Trainer Veit Jurack damit zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenverbleib in der Verbandsliga sicher. Pulsnitz muss dagegen absteigen, auch wenn die Pfefferkuchenstädter das bessere Torverhältnis haben. Hier lohnt sich ein „Ausflug“ ins Regelwerk: Bei Punktgleichheit zweier Mannschaft entscheidet der direkte Vergleich. Zwar gewann Pulsnitz das Hinspiel gegen die SG mit 27:24. Doch das Resultat vom Sonnabend spricht eindeutig für Zabeltitz/Großenhain. Ob es für den Tabellen-Zehnten noch einen Platz nach oben geht, ist indes nach dem Radebeuler Sieg gegen Weinböhla eher unwahrscheinlich.

Mit dem Abstieg hatte Neuling SV Niederau in dieser Saison im Prinzip nichts zu tun. Eine tolle Hinrunde legte dafür den Grundstein, und auch in der 2. Serie gab es durchaus Erfolgserlebnisse - unter anderem einen Heimsieg gegen Aufstiegsaspirant Lok Pirna Dresden 2. Doch je länger die Saison dauert, um so mehr scheint den Niederauern ein wenig die Puste auszugehen. Am Sonnabend gab es eine neuerliche Niederlage – diesmal mit 25:28 gegen den VfL Waldheim. Der SV rangiert momentan auf dem 8. Rang.

