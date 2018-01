Zabeltitzer Fasching kehrt zurück Die Aerobic-Damen des hiesigen Sportvereins wagen den Neubeginn. Warum Zabeltitz wieder reif ist für den Karneval.

Fotoaufnahmen aus den Jahren 2001 und 2004, als der Fasching in Zabeltitz für beste Laune sorgte. Solche Bilder erhoffen sich die Aerobic-Damen des SSV Zabeltitz, die an diesem Sonnabend den Karneval im hiesigen Gasthof wiederbeleben wollen.

Zabeltitz. Radeburg hat Sachsens größten Fasching, Folbern den Fasching, der für Zabeltitzer am Nächsten liegt. Die anderen Karnevalshochburgen in Strehla und Meißen sind weit entfernt. Die fünfte Jahreszeit wird vor allem in den Städten des Landkreises gefeiert. Selbst die Folberner zieht es notgedrungen nach Großenhain, um ihre Faschingssitzungen abhalten zu können. „Immer nur Städte. Das ist schade“, sagt Angelika Winkler. „Aber warum soll man den Fasching nicht auch wieder in den Dörfern aufleben lassen“, fragt sie.

Die Leiterin der Zabeltitzer Kita „Storchennest“ turnt in ihrer Freizeit bei den Aerobic-Damen des SSV Zabeltitz. Dort gibt es viele Frauen, die so denken wie Angelika Winkler. Sie wollen, dass in ihrem Dorf was los ist. Zabeltitz ist schließlich viel mehr als nur die Schlossparkkulisse für romantische Hochzeiten.

Immerhin sei das Dorf mit seinem barocken Palais selbst eine Zeit lang eine Art Faschingshochburg gewesen. Auch wenn es mit den großen Hochburgen, wo ein Karnevalsverein dahintersteckt, natürlich nicht mithalten kann. „Aber wir Zabeltitzer wissen auch, wie man Stimmung macht“, sagt Angelika Winkler. Sie erinnert sich daran, wie der Saal des hiesigen Gasthofs zu Fasching regelmäßig voll war. Auch ohne Funkenmariechen und Büttenreden. Hier musste auch kein Thema vorgegeben werden, zu dem die Narren sich verkleiden. „Jede Tischgesellschaft hat sich etwas ausgedacht“, erinnert sich die Kita-Leiterin. Die lustigste Truppe wurde prämiert.

Doch das ist leider lange her. „Es brach mit einem Mal zusammen. Wir wissen nicht warum“, sagt sie. Beim letzten Zabeltitzer Fasching – es muss etwa 2005 oder 2006 gewesen sein – seien nur drei Tische besetzt gewesen. Danach war Schluss.

Seit zehn Jahren gibt es zumindest wieder einen Kinderfasching. Ursprünglich wurde dieser von der Stadtverwaltung Großenhain organisiert. Doch schon im zweiten Jahr übernahm die Elterninitiative „Storchennest Zabeltitz“ e.V. die Narrenhoheit für den Kinderfasching im Ort. Angelika Winter erzählt: „In den letzten beiden Jahren haben immer mehr Eltern bei den Späßen und Spielen mitgemacht. Das war richtig toll.“ Die Erwachsenen in Zabeltitz haben offensichtlich wieder Spaß am Rumblödeln und ausgelassenen Tanzen.

Ein Grund könnte sein, dass in den letzten Jahren viele junge Familien nach Zabeltitz gezogen sind. Hier entsteht ein Eigenheim nach dem anderen. Frisches Narrenblut hat sich angesiedelt. Zabeltitz ist wieder reif für einen eigenen Erwachsenenfasching!

Deshalb haben die Aerobic-Damen des SSV Zabeltitz das Heft in die Hand genommen und wollen den hiesigen Fasching wiederbeleben. Am kommenden Sonnabend steigt im Gasthof von Bernd Müller (ehemals Gasthof Schneider) ab 20 Uhr die Zabeltitzer Faschingsparty 2018! Einlass ist ab 19 Uhr.

„Herr Müller hat den Saal frei gehalten, und wir kümmern uns um die Musik“, sagt Angelika Winkler. Die Aerobic-Damen haben dafür das DJ-Duo Mathias & Marc engagiert. In der Region sind sie vor allem durch das Stroga-Festival bekannt. „Sie machen richtig gute Partymusik und können sich sehr gut auf ihr Publikum einstellen“, weiß die Kita-Leiterin. Denn das Duo sei auch schon zweimal bei den Gartenfesten in der Kita „Storchennest“ dabei gewesen.

„Wir freuen uns auf jeden, der kommt“, sagt Angelika Winkler. Mit sieben Euro ist der Eintrittspreis auch nicht all zu hoch. Karten gibt es an der Abendkasse. Eltern sollten sich auch schon den nächsten Zabeltitzer Kinderfasching vormerken. Er ist diesmal am Rosenmontag, den 12. Februar, ab 15 Uhr geplant.

