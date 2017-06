Zabeltitzer Arzt rettet Radrennfahrer das Leben Nach dem Radrennen „Rund um Lampertswalde“ erleidet ein Rügener einen Herzinfarkt. Zum Glück war Dr. Ekkehard Mrosk schnell zur Stelle.

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat es beim Radrennen „Rund um Lampertswalde“ einen schweren medizinischen Vorfall gegeben. Ein 55-jähriger Radrennfahrer aus Rügen hatte einen Herzinfarkt erlitten. Das bestätigt Rennleiter Jürgen Grütze vom veranstaltenden RSV Gröditz. Der Mann hatte am Ü50-Jedermannrennen teilgenommen. Das geht immerhin über 50 Kilometer. Der Rüganer hatte das Rennen scheinbar unbeschadet überstanden. Nachdem er sich umgezogen und auch schon das Rennrad in seinen Transporter verladen hatte, sei er plötzlich umgefallen. „Unser Rennarzt ist gleich hin und leitete die medizinische Erstversorgung ein“, erzählt Grütze.

Seit mehr als 15 Jahren ist der Zabeltitzer Allgemeinmediziner Dr. Ekkehard Mrosk beim traditionellen Radrennen des RSV Gröditz als Rennarzt dabei. Erst in Gröditz und seit fünf Jahren in Lampertswalde. „Zum Glück war er sofort zur Stelle“, sagt Grütze. Dr. Mrosk begann mit der Herzdruckmassage, ließ aber gleichzeitig nach dem Rettungswagen des DRK Meißen rufen, der bei dem Rennen anwesend war. Die Rettungssanitäter führten die Reanimation des Patienten mit Elektroschocks weiter. „Sie haben lange gekämpft“, berichtet Grütze. Nach Aussage von Dr. Mrosk soll die Lage kritisch gewesen sein. Doch der 55-jährige Radrennfahrer kam wieder zu sich und wurde anschließend mit einem anderen Rettungswagen in die Uniklinik Dresden gefahren.

Dort erkundigte sich Grütze einen Tag später per Telefon nach dem Befinden des Rüganers. „Er wollte schon wieder Rad fahren“, sagt Grütze erleichtert. Die Dresdner Uni-Ärzte hätten dem Mann drei Stents eingesetzt. „Er hofft, dass er am Wochenende schon wieder raus kann“, so Grütze. Der RSV-Vorsitzende bewahrt zurzeit den Transporter des 55-Jährigen auf. Dessen Tochter will ihn in den nächsten Tag abholen. Bei dem Lampertswalder Radrennen, an dem rund 250 Sportler teilnahmen, mussten die Rettungskräfte neben dem Herzinfarkt noch ein weiteres Mal ran. Ein Jugendlicher stürzte im U15-Rennen und zog sich dabei Verletzungen im Gesicht zu. Er wurde ins Krankenhaus nach Meißen gebracht.

