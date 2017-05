Zabeltitz wird zum Gartenparadies Das letzte Juliwochenende sollten sich die Großenhainer und Gäste der Stadt unbedingt vormerken: Dann schlägt Zabeltitz ein neues Kapitel auf.

Sie planen bereits jetzt die Ende Juli stattfindenden Gartentage im Barockgarten Zabeltitz: Erika Koopmann und Antonio Antrilli vom Kreativteam „allerlei“, hier im Gespräch mit Lutz Pfennig (l.) von der Tourist-Info Zabeltitz. Im Hintergrund das Alte Schloss. © Klaus-Dieter Brühl

Erika Koopmann und Antonio Antrilli können es einfach nicht lassen. Die beiden renommierten Landschaftsarchitekten aus Greiz sind dieser Tage wieder sehr umtriebig. Sich vor Ort ein realistisches Bild von Ausstellern machen, stumm zuschauen, beobachten und dann insgeheim ihre Schlüsse ziehen. Erst am vergangenen Wochenende waren sie im Pillnitzer Schlosspark zu Gast. „Wir sind ständig unterwegs und spionieren überall ein bisschen, auf der Suche nach geeigneten Partnern und neuen Ideen“, bekennt Erika Koopmann und lacht.

Dass sie an diesem Mittag bei bester Frühlingssonne vor dem Zabeltitzer Palais stehen, ist natürlich alles andere als ein Zufall. Immerhin: Das Ehepaar ist nicht nur auf seinen Erkundungstouren ein eingespieltes Team. Planten und gestalteten sie in den vergangenen 25 Jahren gut 17 Dörfer rund um Gera völlig neu, hat es den zwei Kreativen mittlerweile eine ganz andere Leidenschaft angetan. Mit all ihrer Erfahrung im Entwerfen und Entwickeln von kleinen landschaftsarchitektonischen Träumen halten sie nicht nur Seminare und organisieren Workshops, sondern veranstalten seit gut zwei Jahren auch Kunst-und Kreativmärkte.

Wohnraum unter freiem Himmel

Erika Koopmann, die neben ihrer ursprünglichen Tätigkeit als Gärtnerin überdies auch noch die zertifizierte Qualifikation einer Seifensiederin besitzt, macht aus ihrem besonderen Faible keinen Hehl. Pflanzen, Einrichten und den eigenen Garten zum Wohnraum unter freiem Himmel machen – mit ihren Tipps und Hinweisen ist das sicher möglich.

Gemeinsam mit ihrem Mann Antonio Antrilli, einem gebürtigen Italiener, möchte die 50-Jährige nun noch einen Schritt weiter gehen: Ähnlich der Lebensart, einer Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle, die hochwertige Produkte namhafter Aussteller in einer besonderen Umgebung – unter anderem Lübben, Potsdam und Großharthau – in Szene setzt, wollen die Greizer am letzten Juliwochenende nach Zabeltitz zu den Gartentagen einladen. Aktuelle Pflanzentrends sollen dabei ebenso präsentiert, wie Vorträge zur Verwendung und Gestaltung gehalten werden.

Unter dem Motto „Schauen, genießen und kaufen“, werden die ersten beiden Veranstaltungen ihrer Art damit just auf sächsischer Flur stattfinden. „Die Menschen in dieser Region sind einfach sehr herzlich und aufgeschlossen. Und abgesehen davon gibt es hier einfach ganz wundervolle gartenarchitektonische Anlagen, die in ihrer noch nicht überlaufenen Art wunderbar als Kulisse dienen können“, weiß Antonio Antrilli.

Wie der 56-Jährige betont, freue man sich, in den beiden Barockschlössern Hermsdorf und Zabeltitz zwei wahre Kleinode entdeckt zu haben. Gärtnereien und Baumschulen, Züchter spezieller Rosensorten könnten sich in stilvollem Umfeld ebenso präsentieren wie Kunsthandwerker und Künstler. Neben zahlreichen Mitmachangeboten für Groß und Klein sicherlich einweiterer Höhepunkt: eine Meile internationaler kulinarischer Spezialitäten. „Wir sind froh, dass die Veranstalter auf uns aufmerksam geworden sind. Der Barockgarten Zabeltitz ist für das Konzept durchaus geeignet, und die Veranstaltung könnte zu einer guten Tradition werden“, sagt Lutz Pfennig vom städtischen Bauhof.

Staudengärtnereien und Baumschulen, aber auch Kunsthandwerker und Händler, die sich bei den Gartentagen in Zabeltitz präsentieren wollen, melden sich mit an: planungsbuero.antrilli@t-online.de

zur Startseite