Zabeltitz wird Party-Hochburg Über Pfingsten steigt am Rande des Barockgartens das Parkfest – mit Freizeit-Angeboten für alle Altersgruppen.

Mitglieder des Zabeltitzer Jugendklubs bei der Vorbereitung des Parkfestgeländes. © Kristin Richter

Die Zabeltitzer haben schon immer aufs Feiern verstanden. Seit der Eingemeindung nach Großenhain im Jahr 2010 profitiert auch die Röderstadt davon: vom malerischen Barockgarten, vom Palais, vom Naturreichtum der Röderaue und der ganz speziellen Stimmung im neuen Ortsteil. Wer kann schon mit einem Spielmannszug aufwarten, der zu den besten in Deutschland gehört und der praktisch bei keiner Feierlichkeit fehlt?

Auch am kommenden Wochenende werden die Spielleute wieder zugange sein. Beim Parkfest geben sie am Pfingstmontag gegen 15 Uhr ein Platzkonzert. Die dreitägige Veranstaltung beginnt an Samstagabend mit einer Disco-Veranstaltung und Public Viewing. Übertragen wird das Champions-League-Finale Real Madrid gegen Juventus Turin. „Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass eine deutsche Mannschaft dabei ist“, bedauert Organisations-Chef Sandro Bockel. Aber der Zabeltitzer ist überzeugt, dass auch die Spanier und Italiener viele Besucher auf den Festplatz am Röderufer locken werden. Die Wetterprognose sei ja nicht schlecht. Damit auch Fußballmuffel nicht abgeschreckt werden, wollen die Organisatoren die Leinwand etwas abseits von der kleinen Veranstaltungsbühne aufstellen.

„Wir werden uns an das bewährte Parkfest-Schema halten“, erklärt Sandro Bockel. „Ein Tag für die Jugend, ein Tag für die Kinder und ein Tag für alle Altersgruppen.“ Die Jüngsten kommen besonders am Sonntag beim Kinderfest auf ihre Kosten. Das habe im vorigen Jahr so richtig Publikum gezogen, sagt Bockel. Deshalb will sich auch die Ortsfeuerwehr einklinken, die dringend Nachwuchs für ihre Jugendsparte sucht. Da bekommen die Kleinen schon mal eine Minispritze in die Hand gedrückt, und vielleicht weckt das bei dem einen oder anderen Kerlchen Lust, später mal bei den Brandschützern mitzumachen. Ebenso werden die Fußballer vor Ort sein - natürlich mit einer Torwand - und auch andere Zabeltitzer Vereine stellen sich vor. Am Sonntagabend gibt es ein Konzert mit der Soundup-Liveband aus Cottbus, deren musikalisches Repertoire von Rock über Pop bis hin zum Schlager reicht. Der Pfingstmontag wird mit einem Blasmusik-Frühschoppen eingeläutet und ab 13 Uhr tritt Unterhaltungs-Lokalmatador „Hain von der Küste“ auf. Eintrittsgeld wird nur für den Freitag- und Samstagabend erhoben. Wer ein Ticket erwirbt, nimmt am Sonntagnachmittag automatisch an einer Verlosung teil, bei der man einen Stema-Autoanhänger im Wert von 500 Euro gewinnen kann.

Als das Geld noch nicht so knapp und die Künstler noch nicht so teuer waren, haben bekannte Acts auf der Bühne vor dem kleinen Pavillon gestanden. Die Pop-Gruppe Bad Boys Blue etwa, die Schlagerbarden Andy Borg, Jürgen Drews und Nino de Angelo. Ebenso die Humor-Urgesteine Achim Mentzel und Eberhard Cohrs. Und natürlich - für die Zabeltitzer unvergesslich - Deutschlands Lieblings-Schlagerfee Helene Fischer. Das war im Jahr 2007 bei der 800-Jahrfeier, und die mittlerweile zu Starruhm aufgestiegene Sängerin stand noch ganz am Anfang ihrer Karriere.

Die Organisation des Sommerfests lag eigentlich traditionell fest in der Hand des Zabeltitzer Jugendklubs. Als dort vor acht Jahren ein Generationswechsel stattfand, lief es nicht mehr so richtig, deshalb sprangen verschiedene private Ausrichter ein. Im Jahr 2014 gab es einen Bruch. Wegen des Tages der Sachsen musste die Parkfete ausfallen und danach war irgendwie die Luft raus. Es fand sich niemand mehr, der die aufwendige Vorbereitung stemmen wollte. Erst im vorigen Jahr fasste sich der 15 Mitglieder zählende Jugendklub wieder ein Herz und rief im August zur Party. Unterstützt von Schützenverein und Stadtbauhof brachten die Clubmitglieder das Festgelände in Ordnung und schaukelten die Veranstaltung ordentlich über die Bühne. Als nostalgisches Schmäckerchen hatten sie immerhin ein Helene-Fischer-Double engagiert.

