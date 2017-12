Zabeltitz jetzt ohne großen Weihnachtsbaum Keine große Tanne, nun noch zwei kleine Bäume schmücken in diesem Jahr das Palais.

Zwei kleine Tannen stehen jetzt am Eingang zum Zabeltitzer Palais. Diese Weihnachtsbäume passen besser zum Barockensemble als ein großer, findet die Stadt. © Kristin Richter

Zabeltitz. „Warum haben wir dieses Jahr keinen richtigen Weihnachtsbaum mehr vor dem Palais?“ beklagt sich Werner Thorke aus Zabeltitz gegenüber der SZ. Nur zwei kleine beleuchtete Bäumchen würden jetzt den Palaiseingang zieren. „Will man uns die Weihnachtsstimmung nehmen“, mutmaßt der ältere Zabeltitzer sogar.

Allerdings ist die Neuerung schon etliche Male im Ortschaftsrat debattiert worden. Sie gehört zum neuen Gesamtkonzept für den Barockpark, so Lutz Pfennig von der Zabeltitz-Information. Dort ist ein Mittelbaum nicht mehr vorgesehen, um die zentrale Sicht auf das Barockensemble nicht zu beeinträchtigen. Das war im Wesentlichen der Wunsch der Stadt, nicht nur des Denkmalschutzes. Das Gesamtkonzept wird der Öffentlichkeit kommende Woche vorgestellt.

Gestern schmückten die Kinder der Kita Storchennest in Zabeltitz die Bäumchen vorm Palaiseingang. Einen beleuchteten Weihnachtsbaum gibt es in Zabeltitz zudem am Pfarrhaus.

