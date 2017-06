Fechten Youngstercup für Radebeuler Julien Wolf sichert sich den Gesamtsieg vor Ruben Lindner.

Das Finale der diesjährigen Youngstercupserie fand in Wildau bei Berlin statt. Dabei ging es um die dreifache Punktzahl und damit um den Gesamtsieg in den Altersklassen Schüler I+II, B-Jugend und Bambinis. Die Fechter des Fechtclub Radebeul waren aufgrund von Turnieren in Sachsen mit nur fünf Teilnehmern am Start.

Besonders Ruben Lindner und Julien Wolf standen im Fokus der Aufmerksamkeit. Bereits vor dem Turnier war klar, dass der Bessere an diesem Tag auch den Gesamtsieg davontragen wird. Konzentriert gingen die beiden daher in ihre Runden und gewannen diese recht souverän. Über die Stationen Louis Wagner (FC Berlin Südwest) und Clemens Hildebrandt (Halle) erreichte Lindner das Halbfinale. Julien Wolf schlug Niklas Rennwanz (Oranienburg) und Theodor Krauter (Kleinmachnow), um ins Halbfinale zu gelangen. Hier kam es dann bereits zum Duell von Ruben und Julien. Das Gefecht blieb spannend und lange offen, doch wie in Leszno konnte auch diesmal Julien den Sieg mit 10:7 davontragen. Auch im Finale gegen den Hallenser Malitzki ließ Wolf nichts mehr anbrennen und sicherte sich den Tagessieg und damit auch den Youngstercup 2017. Ruben Lindner gewann Bronze und wurde Zweiter in der Gesamtabrechnung der Pokalwertung. „Eine beachtliche Leistung der beiden Fechter. Im Jahrgang 2005/2006 haben ja insgesamt über 100 Kinder aus Polen und Deutschland in dieser Saison teilgenommen.“ freut sich Trainer Robert Peche.

Patrick Wolf konnte im Rennen um die Topplatzierungen leider nicht mehr eingreifen. Der B-Jugendliche verlor gegen den Magdeburger Schmidt und musste sich mit dem 5. Platz in der Serienwertung begnügen. Ebenfalls eine überzeugende Youngstercupsaison lieferten Cora Schaller und Lina Wemme ab. Cora landete insgesamt auf dem 5. Platz, Lina belegte den 9. Rang. (SZ)

