Yoga im alten Rathaus von Neugersdorf An der Neugersdorfer Hauptstraße entsteht ein Gesundheitszentrum. Noch ist es eine Baustelle. Schon nächste Woche dürfen aber erstmals Besucher hinein.

Yoga statt Büroarbeit: Im ehemaligen Neugersdorfer Rathaus entsteht ein Medizinisches Zentrum. Rudolf Christoph hat das Haus gekauft und saniert es nun. Ab Januar sollen zunächst Yoga-Kurse angeboten werden, später eine Ergotherapie einziehen. © sz thomas eichler

Die frische Farbe haftet nicht nur an den Wänden. Strahlendes Weiß und zartes Blau finden sich auch auf Händen, Armen und Arbeitshose von Rudolf Christoph wieder. Eigentlich arbeitet der Neugersdorfer als Heilpraktiker, zurzeit greift er aber öfter zu handwerklichem Gerät. Rudolf Christoph saniert eine Villa an der Hauptstraße in Neugersdorf, eines der beiden ehemaligen Rathäuser. Seit Ebersbach und Neugersdorf sich zusammenschlossen wurden die Verwaltungsgebäude nur noch teilweise genutzt und die Stadt suchte einen Käufer. Im Sommer fand sie mit Rudolf Christoph einen Investor, der ein Konzept vorlegte. Das fand der Stadtrat so schlüssig, dass er dem Verkauf zustimmte.

Rudolf Christoph will mit dem Gebäude seine Neugersdorfer Praxis ErgoManus vergrößern. Vor drei Jahren eröffnete er die Praxis für Ergotherapie in der Oberlandstadt, die Einrichtung hat sich auf die Behandlung von Demenzpatienten spezialisiert. Das wird gut angenommen, sodass mittlerweile vier Mitarbeiterinnen dort beschäftigt sind. Deshalb reicht der Platz in den gemieteten Räume in Neugersdorf auf der Eichendorffstraße, in denen derzeit praktiziert wird, nicht mehr. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, die aus Dresden stammt und die Ergotherapiepraxis fachlich leitet, suchte Rudolf Christoph eigentlich ein Objekt in Bautzen. Denn dort arbeitet Christoph außerdem seit vielen Jahren als Heilpraktiker. In Bautzen fand das Paar aber nichts Passendes und machte sich deshalb doch im Heimatort auf die Suche. Beim Spaziergang durch Neugersdorf fiel ihnen die Villa an der Hauptstraße ins Auge. Das alte, herrschaftliche Gebäude kannten sie außerdem noch aus der Zeit, als hier die Bibliothek untergebracht war. Immer mehr reifte der Plan von einem Medizinischen Zentrum in dem historischen Gebäude. Unter dem Namen „Villa RuJa“– zusammengesetzt aus den Vornamen des Paares – will er das Haus im Oberland etablieren. Als zweites Standbein neben der Ergotherapie, die im Erdgeschoss untergebracht werden soll, möchte Rudolf Christoph ein Yoga-Zentrum einrichten. Dafür richtet er derzeit das Obergeschoss her. Denn schon im Januar soll es hier losgehen. Eine Yoga-Lehrerin hat er bereits eingestellt. Schon nächste Woche will er erstmals Besuchern einen Blick in das Gebäude erlauben. Zum Feuerzauber in Neugersdorf am 11. November plant er einen Schnuppertag mit einigen Aktionen auf dem Außengelände sowie Klangkonzerten in den Yoga-Räumen. „Dabei wird mit Klangschalen und Gongs gearbeitet“, erklärt er.

Die frühere Fabrikantenvilla, die vermutlich um 1850 herum erbaut wurde, hat schon ein paar Überraschungen für den Bauherren bereitgehalten. Bei den Arbeiten stellte er fest, dass später offenbar mehrfach Teile an das Gebäude angebaut wurden. Aber auch der bauliche Zustand des Hauses überraschte in mancher Hinsicht. So ist es mit einer Dachreparatur, wie zunächst angenommen, nicht getan. Das Dach muss komplett erneuert werden, weil Schäden zutage getreten sind. Das Mauerwerk muss außerdem trockengelegt, sämtliche Fenster und Außentüren erneuert werden. Auch die Fassade wird saniert. Dabei müssen Experten ran, denn die Fassade hat zum Beispiel historisch wertvolle Sandsteinelemente. Der Stadtrat von Ebersbach-Neugersdorf hat kürzlich einen Zuschuss aus dem Städtebauprogramm für Christophs Bauvorhaben bewilligt und bezuschusst es mit 53 000 Euro. Mit den Städtebauprogrammen hat die Stadt die Möglichkeit, auch private Bauprojekte zu unterstützen, die für das Stadtbild von Bedeutung sind.

Das gesamte Gebäude an der Hauptstraße soll im Oktober nächsten Jahres fertig saniert sein. Bis dahin plant Rudolf Christoph noch einige bauliche Veränderungen. So soll der Haupteingang zum Erdgeschoss künftig von der Westseite, also aus Richtung des Parks, angelegt werden. Dazu will der Bauherr die historische Eingangstreppe der Villa von der gegenüberliegenden Seite dorthin versetzen lassen. Auch innen wird umgebaut. Eine Menge Farbe wird dabei noch auf der Arbeitshose landen.

Schnuppertag in der Villa „RuJa“, Hauptstraße 39 in Neugersdorf zum Feuerzauber am 11. November ab 17 Uhr

