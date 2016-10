Yoga-Festival macht Neustadt fit Zwei Tage lang geht es in der Neustadthalle um Meditation und Bewegung. Erstmals mit Unterstützung aus Tschechien.

Yoga-Altmeister Siegmund Feuerabendt war schon öfter in Neustadt zu Besuch, wie dieses Foto aus dem Jahr 2010 zeigt. © Archivfoto/Frank Baldauf

Neustadt wird Mitte Oktober zum Yoga-Mekka. Der Neustädter Verein „Yoga im Herzen“ veranstaltet am 15. und 16. Oktober ein zweitägiges Festival in der Neustadthalle, bei dem Experten und Fans des Sports aufeinandertreffen. Darunter ist auch der Yoga-Altmeister Yogiraj Sigmund Feuerabendt. Der 88-Jährige gehört zu den ältesten Yoga-Lehrern in Deutschland und will vor Ort zeigen, wie fit er noch ist. Fans dieser Lehre reißen sich um seine Vorträge und Workshops. In Neustadt ist er inzwischen Stammgast, denn kein Festival hat er hier verpasst. Nun ist Feuerabendt erneut eingeladen, um als Referent zu sprechen. Die weiteste Reise hat allerdings ein anderer Teilnehmer auf sich genommen. Ram Vakkalanka heißt der international bekannter Yoga-Philosoph, der aus Toronto kommt und zum ersten Mal nach Sachsen reist. Sein Workshop wird übersetzt. Genauso wie die Kurse von den Yoga-Lehrern aus dem tschechischen Krasna Lipa. Der Neustädter Verein hat die Nachbarn zum ersten Mal eingeladen und freut sich auf die Kooperation, wie Vorsitzende Ilona Strohschein mitteilt.

Die Liste der Experten, die zu dem europäischen Yoga-Festival „Natur im Puls“ erwartet werden, ist noch weitaus länger. Insgesamt 32 Spezialisten und Praktiker aus verschiedenen Ländern werden zu Workshops aus den Fachbereichen Yoga, Gesundheit, Ernährung, Massage, Qigong und Schamanismus berichten. Das Angebot richtet sich auch an Einsteiger und Kinder, die Yoga einmal ausprobieren wollen.

Außerdem präsentieren sich diverse Aussteller aus der Region im Foyer der Neustadthalle. Auf diesem „Basar der Köstlichkeiten“ treffen die Besucher unter anderem auf eine Henna-Malerin, Kartenlegerin, Künstler und Masseure. An den Ständen wird beispielsweise Bio-Mode aus Nepal, Schmuck, Steine, Taschen und Bücher verkauft.

Höhepunkt des Festivalwochenendes ist ein Konzert von und mit Ausnahmetrommler Nils Tannert. Der Musiker beherrscht die exotischsten Instrumente, darunter japanische O-Deikos, Taiko-Trommeln, brasilianisch Kongas, kubanische Batas oder auch afrikanische Wassertrommeln, die aus getrockneten Kürbishälften gefertigt sind. Das Konzert „The power of joy“ von Nils Tannert beginnt am Sonnabend, dem 15. Oktober, um 20 Uhr.

Der Zutritt zum Basar im Foyer ist kostenfrei. „Wer Massagen, Henna-Malerei, Kartenlegen oder andere Angebote der Händler nutzen möchte, sollte etwas Bargeld dabei haben“, sagt Ilona Strohschein vom Verein „Yoga im Herzen“. Karten für das Konzert, Vorträge und Workshops können Kurzentschlossene im Organisationsbüro in der Neustadthalle kaufen.

