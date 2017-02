Yellow Cap tourt durch Brasilien Die Görlitzer Ska-Band Yellow Cap wird zum fünften Mal für eine Tour nach Südamerika reisen. Eines ist diesmal aber völlig anders als sonst.

Das Bild zeigt die Görlitzer Ska-Band Yellow Cap im Februar 2016 auf Tournee in Brasilien. Jetzt fliegen die Musiker erneut in das südamerikanische Land. © privat

Die ersten zwei Musiker sind schon in Brasilien: Schlagzeuger Lars Friedrich und Bassist Clemens Voyé haben sich vorigen Donnerstag auf den Weg gemacht, verbringen erst einmal ein paar Tage am Strand. „Die beiden haben’s gut“, sagt Yellow-Cap-Frontmann Kay Natusch. Er organisiert die Brasilien-Tournee der 1998 in Görlitz gegründeten Ska-Band – die Fünfte binnen fünf Jahren: „Diesmal spielen wir 14 Konzerte binnen 18 Tagen, das Erste am 8. Februar, das Letzte am 25. Februar.“ Für Urlaub ist da keine Zeit: Die Mehrheit der Band fliegt erst am 7. Februar nach Südamerika.

Und gleich nach dem letzten Konzert wieder heim: „Wir haben ja inzwischen fast alle Familien, da können wir nicht länger wegbleiben“, sagt Kay Natusch. Er freut sich, dass es überhaupt wieder gelingt, fast vollzählig für drei Wochen in der seit 2012 unveränderten Besetzung nach Brasilien zu fliegen. Nur Percussionist Thomas Kühn kann aus beruflichen Gründen nicht mitkommen, sodass Yellow Cap diesmal zu acht statt zu neunt auf Tour gehen.

Routine ist das aber auch im fünften Jahr nicht, sagt Kay Natusch: „Die Vorbereitung und die ganze Abstimmung sind nach wie vor wahnsinnig aufwendig.“ Und wenn die Band dann auf der Bühne steht, sei das Lampenfieber nach wie vor groß: „Das wird wohl immer so bleiben.“ Eines aber ist diesmal ganz anders: Erstmals arbeitet die Band mit einer richtigen Buchungsagentur zusammen. Sie kooperiert mit Veranstaltungshäusern in ganz Südamerika und bucht nun die Konzerte für Yellow Cap: „Dadurch spielen wir diesmal nur auf Bühnen, auf denen wir noch nie gestanden haben.“

Zudem stellt die Agentur die Fahrzeuge, um von Konzert zu Konzert zu reisen, und einen Manager, der die Tour begleitet. Allerdings nur in Brasilien, für alles andere reicht die Zeit nicht. Los geht es diesmal ganz im Süden, in Porto Alegre: „So weit südlich waren wir noch nie.“ Von da arbeiten sich Yellow Cap über Florianopolis allmählich gen Norden vor, bis nach Belo Horizonte, wo sie bei einem sehr großen Festival auftreten werden, voraussichtlich vor 10 000 bis 20 000 Menschen. Anschließend geht es zurück gen Süden.

Dass die Agentur auch mit Veranstaltern zum Beispiel in Chile und Argentinien arbeitet, reizt die Musiker: „Vielleicht klappt es ja, dass wir nächstes Jahr auch in anderen Ländern spielen.“ Durch die Brasilien-Tourneen erreichen Yellow Cap mittlerweile auch Anfragen aus Venezuela und Mexiko – vor allem von Veranstaltern, die über Presseartikel und Internetwerbung erfahren haben, wie gut die Musik der Görlitzer beim brasilianischen Publikum ankommt – und die Yellow Cap deshalb auch gern bei sich auftreten lassen wollen.

Da das Ganze aber nur Hobby ist und die Musiker noch andere Jobs haben, ist alles eine Zeitfrage. So sehr sie sich auf Brasilien und die Konzerte freuen: Bei dem eng gestrickten Tourplan in diesem Jahr bleibt noch nicht einmal Zeit, wie in anderen Jahren mit brasilianischen Musikern ins Studio zu gehen und etwas aufzunehmen. Das nämlich hätten die Musiker sehr gern getan. Immerhin haben sie schon genug neue Songs fertig, um daraus ein neues Album aufzunehmen – sie müssen nur die Zeit finden. „2018 soll das Album fertig werden“, verspricht der Frontmann.

Und dann wird es sicher wieder Konzerte in der Heimat geben. Doch auch schon 2017 werden Yellow Cap in Deutschland spielen, vermutlich unter anderem in Dresden sowie auf einigen Festivals. Für Görlitz hingegen steht bisher noch kein Termin fest.

