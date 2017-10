Xavier wütet in Pirna Der orkanartige Sturm hinterließ auch in Pirna seine Spuren und entwurzelte Bäume.

Eine zwölf Meter hohe Platane wird an der Siegfried-Rädel-Straße in Pirna entwurzelt.

Sturmtief Xavier ließ am Landschloss Zuschendorf diese Akazie umstürzen.

Das Sturmtief Xavier wütete am Donnerstagabend auch in Pirna und entwurzelte einen Baum. Die etwa zwölf Meter hohe Platane fiel in einem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses an der Siegfried-Rädel-Straße um. Wie die Polizei mitteilt, kam dabei niemand zu Schaden. Lediglich die Umzäunung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr beräumte das Gelände von dem Baum.

Auf der Liebstädter Straße in Pirna stürzte gegen 18 Uhr eine Akazie am Landschloss Zuschendorf um. Dabei wurde ein Tor und der Zaun beschädigt. Die Liebstädter Straße war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Kameraden der Feuerwehr Pirna (Hauptwache) rückten an und zerkleinerten den Baum. Nach über einer Stunde war der Baum von der Straße geräumt und die Straße wieder freigegeben. (szo)

