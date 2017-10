Xavier stürmt durch die Stadt

Ein umgestürzter Baum blockiert die Ludwig-Hartmann-Straße in Tolkewitz. © Roland Halkasch

Erst leuchtete der Regenbogen, dann peitschte der Regen über Straßen und Plätze. Kurz und kräftig tobte sich Sturmtief Xavier am Donnerstagnachmittag über Dresden aus. Schnell waren in der Stadt die ersten Feuerwehren zu hören. Die Dresdner Verkehrsbetriebe meldeten zunächst einzelne umgestürzte Bäume auf der Ludwig-Hartmann-Straße in Blasewitz, am Nürnberger Platz in der Südvorstadt, dem Moritzburger Weg in Hellerau und an der Maxim-Gorki-Straße in Trachenberge. Auch Autofähre und Seilbahn wurden vorübergehend aus dem Rennen genommen. Bis zum späten Abend waren die meisten Schäden wieder repariert.

Ein Feuerwehrsprecher sprach gegen 20 Uhr von knapp 60 Einsätzen – Bäume auf Straßen, Ober- und Telefonleitungen im ganzen Stadtgebiet. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Der Germanwings-Flug 4U2026 aus Stuttgart musste wegen des Sturms den Landeanflug auf den Airport in Klotzsche aus Sicherheitsgründen abbrechen. Die Maschine startete durch und flog zurück nach Stuttgart. Auch der Lufthansa-Flug von Frankfurt nach Dresden wurde gestrichen - ebenfalls wegen Xavier. Immerhin wurden am Flughafen Windgeschwindigkeiten von bis zu 95 km/h gemessen.

Der Sturm wirkte sich auch auf das Pichmännel-Oktoberfest aus. So wurde das Zelt im Ostragehege aus Sicherheitsgründen erst Stunden später für Gäste geöffnet. Zwar sei es grundsätzlich für die angekündigten Windstärken ausgelegt, doch verschiedene Anbauten hätten zum Risiko werden können, sagte eine Sprecherin der veranstaltenden Feldschlösschen AG.

Der Deutsche Wetterdienst hob um 20 Uhr eine entsprechende Sturmwarnung auf. Am Freitag soll der Wind dann spürbar nachlassen. Regen und Kälte bleiben dagegen bis zum Wochenende erhalten. (SZ/hbe/lex/stb/mja)

zur Startseite