WVH jetzt elektrisch und beklebt unterwegs

Im November 2017 gekauft und eingesetzt und nun werbewirksam beklebt: So ist der erste Elektro-Golf der städtischen Wohnungsgesellschaft Heidenau jetzt unterwegs. Geladen wird an der Stromtankstelle der Technische Dienste GmbH (TDH) auf der Dresdner Straße. Die TDH fährt bereits seit 2017 elektrisch. Bei der WVH nutzen vor allem Mitarbeiter der Vermietung den Golf. Man will mit ihm Energie sparen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. (SZ)

zur Startseite