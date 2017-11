Wut und Mut vor dem Siemens-Tor Das drohende Aus für das Görlitzer Werk ruft am Abend Emotionen hervor. Der Kampf soll jetzt erst richtig beginnen.

Die Nachricht von der geplanten Schließung des Siemens-Werkes in Görlitz führte am Donnerstagabend zu lautstarkem Protest der Belegschaft. © nikolaischmidt.de Die Nachricht von der geplanten Schließung des Siemens-Werkes in Görlitz führte am Donnerstagabend zu lautstarkem Protest der Belegschaft.

Auch der Görlitzer Karikaturist Andreas Neumann-Nochten hat auf seine Art die beabsichtigte Schließung des Görlitzer Maschinenbaus kommentiert.

Auch der Görlitzer Karikaturist Andreas Neumann-Nochten hat auf seine Art die beabsichtigte Schließung des Görlitzer Maschinenbaus kommentiert.

Ronny Zieschank hat sich schnell eine rote IG-Metall-Jacke übergeworfen und eilt ans Werkstor von Siemens in Görlitz. Schon Tage zuvor hatten der Betriebsrat und die Gewerkschaft für diesen Mittwoch und Donnerstag, jeweils um 17 Uhr, eine Feuerwache organisiert. Anders als aber am Vortag kommen an diesem Donnerstagnachmittag mit dem Vize-Betriebsratsvorsitzenden Zieschank viele Mitarbeiter von Siemens vor das Tor, sie bringen große Tonnen mit. Wenig später erfüllt rhythmischer Trommelwirbel die Lutherstraße. Ein Filmteam vom MDR ist am Ort, das Reporterteam der Sächsischen Zeitung.

Eine Stunde zuvor haben sie alle Gewissheit erhalten: Siemens will das Werk in Görlitz schließen. Bis Ende 2023 sagt die Politik, das sei noch Verhandlungssache eine Sprecherin des Unternehmens am Werktor. Fassungslos sei er, sagt Zieschank. „Die Enttäuschung ist maßlos, aber wir finden uns damit nicht ab.“ Siemens mache einen großen Fehler, die Mitarbeiter böten nun ihre Hilfe an, um ihn zu verhindern. Natürlich wolle man nun den Dialog mit der Unternehmensspitze suchen, Alternativen entwickeln. Doch Zieschank sagt auch. „Wenn der Dialog nicht angenommen wird, dann scheuen wir nicht vor einem Arbeitskampf zurück.“

Den ganzen Tag über hatten Mitarbeiter, Politiker und Journalisten auf die Informationen von Siemens gewartet. Um 16 Uhr verbreitete der Konzern dann eine fünfseitige Pressemitteilung. Darin schilderte er erneut den Einbruch im Geschäft mit großen Gas- und Dampfturbinen, auf den das Unternehmen nun reagieren müsse. Dass in Görlitz diese Anlagen gar nicht hergestellt, sondern sich das Werk auf Industriedampfturbinen spezialisiert hat, die auf die Energiegewinnung der Zukunft beziehungsweise von Industriebetrieben ausgerichtet sind, kommt in dem Papier nicht vor. Schließlich heißt es darin auf Seite 3 lapidar: „Die Pläne sehen vor, die Standorte Görlitz und Leipzig zu schließen.“ Nach Unternehmensangaben seien davon in Görlitz rund 720 Arbeitsplätze betroffen, der Betriebsrat des Görlitzer Werkes hatte vergangene Woche von 950 Beschäftigten gesprochen – zusammen mit Auszubildenden und Leiharbeitern.

Kaum war die Nachricht raus, hagelt es Reaktionen. Landrat Bernd Lange zeigt sich erschüttert und entsetzt über die Entscheidung. „Die Region hat es nicht verdient, die überwiegende Last des Siemens-Stellenabbaus zu tragen.“ Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege verlangt im Gespräch mit der SZ von der Siemens-Spitze, den Mitarbeitern die Chance einzuräumen, die Strategie noch zu ändern und damit das Werk zu retten. Lange wie Deinege fordern von Siemens ein Überdenken seiner gesellschaftlichen Verantwortung für die Region. Eine Schließung von Siemens hätte auch Auswirkungen auf den Görlitzer Handel, Mittelstand, die Immobilienwirtschaft. Das sehen auch Kreishandwerksmeister Knut Scheibe und der Vizepräsident der Handwerkskammer, Reiner Schubert, so. Sie kritisierten, dass es offensichtlich „preiswerter ist, im Osten Betriebe zu entsorgen als im Westen“. Trotzdem müsse man nach vorne schauen und „gegebenenfalls mit einem eventuellen Nachfolger“ ins Gespräch kommen. Der Allgemeine Unternehmerverband Görlitz fordert in einer Erklärung von Siemens, „andere zukunftsfähige Produktlinien in Görlitz zu installieren.“ Bund und Land seien aufgefordert, „die Erosion einer ganzen Region zu verhindern“, sagt Verbandsvorsitzender Edgar Wippel.

Die Politik will die Siemens-Entscheidung nicht einfach hinnehmen. Die Landtagsabgeordneten Octavian Ursu (CDU) und Thomas Baum (SPD) sowie der grüne Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn und sein SPD-Kollege Thomas Jurk erklären, sich nun gemeinsam mit der Belegschaft sowie vielen Mitstreitern aus Politik und Gesellschaft für den Görlitzer Siemens-Standort einzusetzen. Die IG Metall wiederum kündigt harten Widerstand gegen Stellenabbau und Standortschließung an. „Wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen“, erklärt der IG-Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen, Olivier Höbel. Schon nächsten Donnerstag demonstrieren 300 Görlitzer Siemens-Mitarbeiter in Berlin für ihre Zukunft.

