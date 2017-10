„Wut ist kein guter Ratgeber“ Nach der Pleite in Nürnberg ist für Dynamo Dresden vor dem Pokal-Fight beim SC Freiburg. Dafür zieht Trainer Uwe Neuhaus Hoffnung aus dem 1:2 vom Sonntag. Klarheit gibt es über die Sperre von Philip Heise.

Noch rätselt Uwe Neuhaus über die Aufstellung für das Pokalspiel in Freiburg. © Robert Michael

Keine 24 Stunden nach dem Abpfiff in Nürnberg saßen Dynamos Mittelfeldspieler Manuel Konrad und Trainer Uwe Neuhaus schon wieder im Pressekonferenzraum des Dresdner DDV-Stadions. Thema: Der bevorstehende Ausflug nach Freiburg, wo die Schwarz-Gelben am Mittwoch ab 20.45 Uhr um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals spielen.

Dabei war das unglückliche 1:2 vom Vortag noch nicht gänzlich aus den Köpfen. „Bislang habe ich mich mit Freiburg noch gar nicht beschäftigt“, sagte Neuhaus. „Das kommt heute Nachmittag.“ Am Vormittag hatten sich die Dresdner ausgelaufen und Regenerationsübungen abgehalten. Bei der Auswertung der Niederlage hätten „vor allem die positiven Aspekte unseres Spiels eine Rolle gespielt“. Weniger positiv: Der Coach erhielt die Information über den Antrag des DFB-Sportgerichts im Fall Philip Heise. Der Linksverteidiger soll nach seiner Roten Karte drei Spiele in der 2. Liga zuschauen. Der Verein stimmte inzwischen dem Antrag zu. Für Freiburg dürfte Heise aber gesetzt sein.

„Wenn er die richtigen Lehren daraus zieht, und nie wieder eine Rote Karte sieht, ist alles gut“, sagte Neuhaus. Er selber habe – „kurioserweise in Freiburg“ – auch mal eine solche Karte nach einem Frustfoul gesehen. „Da war ich auch keine 19 mehr, aber Cardoso schlug 44 Haken, das war mir irgendwann zuviel“, zeigte der 57-Jährige ein gewisses Verständnis für seinen Spieler. Er habe sich danach aber „nie wieder zu so etwas hinreißen lassen“.

Ob seine Mannschaft nach der Pleite in Nürnberg mit einer Extraportion Wut im Bauch zusätzlich motiviert ins Spiel gehen würde? „Nein, Wut ist kein guter Ratgeber. Das hat man am Sonntag gesehen“, so Neuhaus, der auch den Ärger über seinen FCN-Kollegen Michael Köllner „längst vergessen“ hat.

In Freiburg soll vielmehr das Positive aus der Partie beim Club gezogen werden. „Wir treffen auf einen heimstarken Gegner, der noch kein Spiel zu Hause verloren hat. Auch wenn erst eines gewonnen wurde, so muss man sich nur mal die Mannschaften ansehen, gegen die der SC schon gespielt hat“, erklärte Neuhaus, und erinnerte dabei vor allem an das 0:0 gegen Borussia Dortmund. Damals hatten die Breisgauer mehr als eine Halbzeit in Unterzahl gespielt.

„Sie werden nicht abwarten, sondern uns schon früh attackieren“, erwartet Neuhaus. Die Anforderung an seine Mannschaft: „Mit breiter Brust auflaufen und nicht einigeln.“ Ob dabei auch Aias Aosman und Peniel Mlapa helfen können, ist derzeit noch offen. Beide Akteure ließen sich am Montag behandeln. Paul Seguin dagegen, in Nürnberg kurz vor Schluss mit Krämpfen ausgewechselt, sei „Stand jetzt dabei“.

Dynamos voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe – Seguin, J. Müller, Ballas, Heise – Konrad – Kreuzer, Hauptmann, Benatelli, Duljevic - Markkanen.

