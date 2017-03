Wut auf die Pyro-Werfer Cottbus droht nach den Vorfällen in Bautzen eine Strafe, aber die Masse der Fans reagiert richtig.

Farbnebel zog während des Spiels über die Müllerwiese. © Torsten Zettl

Das Entsetzen ist groß. Wie konnte es zu den Vorkommnissen beim Spiel in der Fußball-Regionalliga zwischen Budissa Bautzen und Energie Cottbus kommen? In der 68. Minute musste der Schiedsrichter die Partie unterbrechen, es drohte sogar ein Abbruch. „Er teilte beiden Kapitänen in der Kabine mit, dass es beim nächsten Zwischenfall keine andere Lösung geben würde“, sagt Budissa-Kapitän Martin Kolan. Aus dem Gäste-Fanblock waren Bengalo-Feuer und Böller, teilweise so laut wie Kanonenschläge, auf das Spielfeld geworfen worden. Kolan wütend: „Es hat die nicht interessiert, dass vor dem Block unsere Balljungs, also Kinder standen.“

Für Ingo Frings, den Bautzener Präsidenten, war die Entscheidung, das Spiel nach 14 Minuten fortzusetzen, sogar „grob fahrlässig“. Laut Mitteilung der Polizei erlitt eine 51-jährige Zuschauerin ein Knalltrauma, musste medizinisch behandelt werden. Es gab sieben Strafanzeigen. Energie kündigt an, Stadion- und Hausverbote gegen ermittelte Täter auszusprechen.

Energie verweist auf Anfrage der SZ darauf, dass sich der Großteil der mitgereisten Fans während der Spielunterbrechung klar und deutlich gegen die Verursacher positioniert habe. „Diese Reaktion war bemerkenswert und richtig“, heißt es in einer Stellungnahme. Die Masse distanzierte sich mit Sprechchören, es kam zu Handgemengen. Gerüchten, wonach es sich um Dresdner und Zwickauer Anhänger gehandelt haben soll, widersprach die Polizei.

Die Partie war nicht als Risikospiel eingestuft. Trotzdem habe es Sicherheitsabsprachen gegeben, zudem wurde die Präsenz von Ordnern und Polizeibeamten aufgrund der Zuschauerzahl erhöht. Budissa verweist auf das schnelle Löschen der Pyrotechnik sowie das Eingreifen von Sicherheitskräften und Polizisten im Gästeblock. Das habe gezeigt, dass jede Eventualität einkalkuliert gewesen sei und alle handlungsfähig waren. Bereits im Vorfeld seien mehreren Personen Gegenstände abgenommen und einigen der Zugang zum Stadion verwehrt worden. Von Energie wird jedoch eingeräumt: „Das Sicherheitskonzept ist in Anbetracht der Vorkommnisse nicht gänzlich aufgegangen.“

Trotz verstärkter Kontrollen seien solche Vorfälle nicht auszuschließen, meint Budissa-Präsident Frings. „Es sei denn, jeder Besucher müsste sich am Einlass nackt ausziehen. Unrealistisch!“, erklärte der Rechtsanwalt. Gegen Energie, Zweiter in der vierten Liga, läuft ein Ermittlungsverfahren beim Sportgericht. Der Verein werde binnen fünf Tagen Stellung beziehen, heißt es von Cottbuser Seite. Auch wenn das Urteil nicht abzusehen sei, bedeute jede Strafe einen immensen finanziellen Schaden: „Wir haben dafür kein Geld.“

