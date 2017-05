Wut auf dem Wenzelsplatz Zehntausende demonstrieren in Prag gegen die Regierung. Sie haben genug von Querelen und Intrigen.

Viele Tschechen sind wütend über die politischen Intrigen in der Regierung. Staatspräsident Zeman weigert sich, der Forderung von Regierungschef Sobotka nachzukommen und Finanzminister Babis zu entlassen. Dem Milliardär wird Steuerbetrug vorgeworfen. © divisek/epa/rex/shutterstock

Auf dem Prager Wenzelsplatz rasseln wieder die Schlüsselbunde als symbolische „Abschiedsglöckchen“. Wie einst im Herbst 1989, als Massenproteste das altersstarre kommunistische Regime wegfegten. Am Mittwochabend fühlte man sich ein wenig daran erinnert. Drei Viertel der heutigen Edelmeile waren voll von Menschen. Sehr viel mehr als die von der Polizei geschätzten 20 000. Sie verlangten dort wie zeitgleich in mehreren anderen größeren Städten Tschechiens ein Ende der Regierungskrise.

„Die Verfassung ist kein Stück Klopapier“ stand auf Plakaten. Und „Schluss mit dem falschen Spiel!“ Klare Botschaften an Präsident Milos Zeman. Der weigert sich bislang, der Aufforderung des sozialdemokratischen Premiers Bohuslav Sobotka zu folgen, den umstrittenen Vizepremier und Finanzminister Andrej Babis zu entlassen. Der Präsident ist dazu laut Verfassung eigentlich ohne Wenn und Aber verpflichtet, flüchtet sich bislang aber in Ausreden.

Die Demonstranten verurteilten den mutmaßlichen massiven Steuerbetrug, den der Premier seinem Koalitionspartner Babis vorwirft. Und sie prangerten zudem an, dass Babis als De facto-Besitzer einflussreicher Medien mit einem Redakteur der Zeitung Mlada fronta Dnes offenkundig rufschädigende Artikel gegen seine politischen Widersacher abgesprochen hat. Babis hat die Treffen eingeräumt, dreht aber den Spieß um und beschuldigt die Sozialdemokraten, den Geheimdienst angewiesen zu haben, ihn „illegal“ abzuhören.

Drohung mit Medienmacht

Mitschnitte von drei entsprechenden Treffen kursieren seit Tagen in der Öffentlichkeit. Aus einem geht hervor, dass Babis offenkundig sogar Zugang zu Akten laufender Polizeiermittlungen hat, die er dazu nutzt, politische Konkurrenten auszuschalten. Dies war am Mittwoch auch Thema einer Sondersitzung des Abgeordnetenhauses. Der sozialdemokratische Außenminister Lubomir Zaoralek berichtete dort, von Babis unumwunden mit den Worten erpresst worden zu sein: „Entlasst mich ruhig. Dann werde ich zeigen, wozu meine Medien fähig sind.“

Ehemalige Redakteure aus Mlada fronta Dnes oder Lidove noviny, die diese Blätter nach deren Verkauf im Herbst 2013 durch die bis dato deutschen Besitzer an Babis unter Protest verlassen hatten, fühlen sich in ihrer damaligen Entscheidung bestätigt. Insgesamt 51 Journalisten, darunter zwei Chefredakteure, lehnten es seinerzeit ab, unter einem Oligarchen wie Babis zu arbeiten.

Michal Musil, einer von ihnen und heute Editor beim neuen Magazin Reporter, sagte dieser Zeitung, „der Fall der auf den Mitschnitten zu hörenden Absprachen belegt klar, dass ein Milliardär wie Babis, der gleichzeitig aktiver Politiker ist, in keinem Fall Medien hätte kaufen dürfen. Damit bekommen all jene recht, die schon vor ein paar Jahren vor einer Oligarchisierung der tschechischen Medien gewarnt haben.“ Leider sei das den tschechischen Bürgern bislang aber kaum bewusst gewesen. „Nun ist belegt, dass Babis den Inhalt seiner Medien zu beeinflussen sucht, und das auch noch zu einem Zeitpunkt, da er formal nicht mehr Eigentümer ist.“ Musil spielte mit diesen Worten darauf an, dass Babis seine Zeitungen – wie sein gesamtes Firmenimperium – nach einem speziellen Gesetz in einen Fonds einfließen ließ. In diesem Fonds aber hat er nach wie vor entscheidenden Einfluss, nicht zuletzt über seine Lebenspartnerin, die dort im Vorstand sitzt.

Dass Präsident Zeman Babis trotzdem weiter stützt, „bringt Tschechien an den Rand einer Verfassungskrise“, warnte der frühere Vorsitzende der zweiten Parlamentskammer – des Senats –, Petr Pithart, im TV-Sender CT24. Im Senat selbst wird eine Klage gegen Zeman vor dem Verfassungsgericht erwogen.

Der einflussreiche Priester und Religionsphilosoph Tomas Halik geht noch weiter. Er nennt die Regierungskrise gegenüber dieser Zeitung eine „Krise des ganzen politischen Systems“. Und er fügte hinzu: „Gelingt es nicht, den Machtpakt Zeman–Babis zu stoppen, dann kann Tschechien in die Richtung des ‚wilden Ostens‘ abdriften. Dann haben wir ein Land, das von einer autoritären Regierung aus Populisten und Oligarchen geführt wird, mit Exponenten russischer Interessen im Hintergrund.“

Zeman wollte ungeachtet der ungelösten Krise zu einem mehrtägigen Besuch Chinas aufbrechen, wo er neben der Pekinger Führung auch Russlands Präsident Wladimir Putin treffen soll. Zemans und Babis‘ Widersacher riefen zu einer weiteren Demonstration vor der Prager Burg auf, dem Sitz des Präsidenten. Da sollten erneut die Schlüsselbunde rasseln.

