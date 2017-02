Wuschelhund mit Kämpferherz Polizeihund Max erwärmte gestern die Kinderherzen bei einem Projekttag im Zabeltitzer Hort. Da ging es tierisch zu.

Ohne Pardon reißt der eher kleine Welschterrier Doktor Max den Angreifer zu Boden. Diese Szene aus der Vorführung der Polizeihundestaffel gefiel den Kindern besonders gut, zumal sie Doktor Max hinterher auch ausgiebig streicheln durften. © Klaus-Dieter Brühl

Sachsens Polizei muss sich um Berufsnachwuchs keine Sorgen machen. Diesen Eindruck konnte man gestern beim Ferienprogramm des Zabeltitzer Schulhorts gewinnen. Einen ganzen Tag lang zeigten Bereitschaftspolizisten und Hundeführer, was man als Ordnungshüter so alles drauf haben muss. Und die etwa 50 Ferienkinder konnten sich auch selbst betätigen: in Sportstaffeln, bei einem Quiz. Sogar eine Mini-Polizeiuniform durften die Kleinen anziehen und damit für ein Foto posieren. Im Mittelpunkt aber standen die drei Diensthunde Kuno, Amun und Doktor Max – die so manchem kleinen Zabeltitzer den Berufswunsch „Polizist“ eingepflanzt haben dürften. Dem achtjährigen Tony zum Beispiel, der sich schon aus Tierliebe später mal einer Hundestaffel anschließen möchte. Ein anderer Dreikäsehoch will eigentlich gern Feuerwehrmann werden. Ob man da zugleich auch Polizist sein könne, fragt er. Nun, einfach so von einer Uniform in die andere schlüpfen, geht natürlich nicht, wird er aufgeklärt. Aber nach Feierabend bei der freiwilligen Feuerwehr – warum nicht?

Zumindest macht es Jens Noack so, der die Polizei-Show für die kleinen Zabeltitzer organisiert hat. Der Hauptkommissar fungiert überdies als Ortsvorsteher von Walda-Kleinthiemig und seine Tochter Leonie besucht die Zabeltitzer Grundschule. „Die Präventionsarbeit ist ja wegen des Personalmangels nicht mehr so einfach“, sagt Jens Noack. „Da freut man sich über so eine Gelegenheit.“ Dann klärt er die 50 lachenden und schwatzenden Kinder darüber auf, was ein Polizist als Allererstes beherrschen muss: Still sein und zuhören. Und natürlich sportlich sein. Das dürfen die Jungen und Mädchen dann gleich beim Staffelspiel beweisen – angelehnt an die DDR-Kindersendung „Mach mit, mach´s nach, mach´s besser“. Die Kleinen legen beim Slalomlauf, Balancieren und Bankrutschen einen beachtlichen Ehrgeiz an den Tag – und das in gemischten Mannschaften, denn Polizeiarbeit ist längst nicht mehr nur Männersache. Das beweisen schon die Polizistinnen Mel, Susi und Julia, die den kleinen Zabeltitzern beim Sprung vom Kasten assistieren.

„So viele Polizisten hatten wir gar nicht erwartet“, freut sich Hortleiterin Aline Tscherper. Seit drei Jahren gibt es an der Grundschule in den Sommerferien eine kleine Spielstadt, erzählt sie. Eins der Projekte ist die Vorstellung von Berufen. Und da die Ordnungshüter in der warmen Jahreszeit meist kein Personal für solche Veranstaltungen frei haben, seien sie nun eben im Winter da. „Echte Polizisten, echte Polizeiautos, echte Polizeihunde – was wollen wir mehr?“

Und dann kommen sie auch schon in die Sporthalle getrappelt, die drei Vierbeiner aus der Diensthundestaffel. Auch sie müssen – wie ihre Herrchen – jeden Befehl aufmerksam zur Kenntnis nehmen, ausführen und sich dabei nicht ablenken lassen. Etwa bei einem Slalom durch eine Gruppe zappeliger Kinder. Rauschgifthund Kuno erschnüffelt treffsicher unter Sportkegeln verborgene Drogen. Und Schutzdiensthund Amun stellt routiniert einen simulierten Bösewicht im Schutzanzug. „Bei so einem Biss ins Ärmelpolster bleiben schon mal blaue Flecken zurück“, erklärt Andreas Koch. Der pensionierte Diensthundeausbilder hat in seiner aktiven Zeit schon vieles erlebt. Der Anzug werde zum Beispiel auch gebraucht, um herrenlose Hunde einzufangen. Einmal musste die Polizei sogar ein Tier festsetzen, das in Dresden einen Straßenbahnwaggon in Beschlag genommen hatte. „Die sind alle ziemlich Fährseil“, sagt Koch. Dann wird plötzlich ein Kinderwagen in die Sporthalle geschoben und heraus springt unter dem Jubel aller Kinder Doktor Max, der verdeckte Ermittler. Der knuffige Welschterrier hat schon 13 Jahre auf dem Buckel, was ihn ausgesprochen friedfertig macht. Natürlich steht der Spaßhund sofort im Mittelpunkt des Geschehens, und da Streicheln ausdrücklich erlaubt ist, lässt sich das kaum eins der Ferienkinder entgehen.

