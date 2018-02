Wurzeln sind wieder an Ort und Stelle Entlang der Schlumper sind die gröbsten Sturmschäden beseitigt. Dennoch ist noch nicht alles in bester Ordnung.

Die Wurzeln der durch Orkan Friederike in Steina umgestürzten Bäume sind teilweise wieder eingesetzt worden. © Frank Korn

Steina. Nach Herwart im Oktober und dem Orkantief „Friederike“ bot sich entlang der Schlumper in Steina ein Bild der Verwüstung. Viele Bäume waren umgestürzt, lagen kreuz und quer. Teilweise hatte es auch die Wurzeln der Bäume, die direkt am Bachufer stehen, mit herausgerissen.

Mittlerweile hat sich das Bild gewandelt. Der Landwirtschaftsbetrieb Kutscher aus Saalbach hat die Beräumung nach Absprache mit der Stadt Hartha übernommen. Die frostigen Temperaturen der vergangenen Tage machten den Einsatz der entsprechenden Technik möglich. Die Stämme wurden zersägt und ordentlich gelagert beziehungsweise auch schon abtransportiert. Die Wurzeln der Bäume wurden, soweit das möglich war, wieder in ihre ursprüngliche Lage gebracht, um damit das weitere Ausspülen des Bachbettes zu verhindern. „Dabei haben wir die Wurzeln teilweise gekappt, um sie wieder an Ort und Stelle einsetzen zu können“, erklärt Firmenchef Jörg Kutscher.

Für das Umstürzen der Bäume sei nicht allein das Orkantief schuld, sagt Jörg Kutscher. Er sieht die Ursache auch darin, dass sich die Durchflussmenge der Schlumper in den vergangenen Jahren erhöht hat. Dadurch sei der Boden aufgeweicht und im Falle eines Sturms habe der Wind leichteres Spiel. Der Landwirt plädiert deshalb dafür, das Bachbett der Schlumper in Steina grundlegend zu sanieren. Denn auch wenn die Wurzeln der umgestürzten Bäume wieder eingesetzt worden seien, ganz so fest wie vorher sei der Boden keinesfalls, so Jörg Kutscher.

