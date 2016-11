Wurzeln heben Straßenbelag Die Gemeinde repariert die Straße zwischen Schmorkau und Neukirch. Das ist dringend nötig.

Große Wurzeln können Straße zerstören. © Thomas Morgenroth

Eine der schlechtesten Straßen im Gemeindegebiet von Neukirch soll so schnell wie möglich grundlegender repariert werden. Die Gemeinde hat vor, die Verbindungsstraße zwischen Neukirch und Schmorkau auszubessern. Die schmale Asphaltstraße führt durch den Wald. Die Wurzeln der Bäume haben in den vergangenen Jahren schon an vielen Stellen den Belag hochgehoben. „Es gibt einige gefährliche Stellen, vor allem für Motorradfahrer“, sagt Neukirchs Bürgermeisterin Grit Truxa-Richter. Deshalb habe man sich zu dem Schritt entschlossen. Die Straße wird allerdings nur teilsaniert. Das heißt, der Asphalt wird stückweise ausgefräst und die Stelle später mit einer Folie bedeckt, die einen gewissen Wurzelschutz bietet. Schließlich wird das Loch wieder mit Asphalt bedeckt. 80 Quadratmeter werden so behandelt. Es ist noch nicht genau klar, wann es losgeht. (SZ/pre)

