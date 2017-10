Wurgwitzer erzwingen Infoabend AfD-Stadtrat Norbert Mayer übergab am Freitag eine Unterschriftenliste zu Straßenbau-Plänen an den Oberbürgermeister.

Voraussichtlich im Januar wird das Rathaus die Wurgwitzer bei einer Bürgerversammlung über die Sanierungspläne für die Pesterwitzer und die Oberhermsdorfer Straße informieren. AfD-Stadtrat Norbert Mayer überreichte am Freitag eine Liste mit Unterschriften an Oberbürgermeister Uwe Rumberg, in der eine solche Informationsrunde gefordert wird. Die waren in den vergangenen Wochen gesammelt worden. Da somit mehr als fünf Prozent der insgesamt 2 170 Einwohner von Wurgwitz unterschrieben haben, muss die Stadt nun eine Bürgerversammlung durchführen.

„Wir werden die Unterschriften nun formal prüfen“, sagte Oberbürgermeister Rumberg. „Aber wir werden dem Wunsch sicher nachkommen.“ Er verwies aber auch darauf, dass die Planungen für den Straßenbau bereits am 13. November in der Wurgwitzer Ortschaftsratssitzung präsentiert werden. Ein zunächst vorgesehener Termin im Oktober sei nicht möglich gewesen, weil die zuständige Mitarbeiterin zu dem Zeitpunkt Urlaub habe.

Mayer hingegen findet es sinnvoll, dass es nun zwei Präsentationen gibt. „Dann kann die Verwaltung die Vorschläge bei der ersten Veranstaltung aufnehmen und bis zur zweiten Veranstaltung nachbessern.“ Mayer hatte die Unterschriftenaktion gestartet, weil er Zweifel hatte, dass die Planungen überhaupt öffentlich präsentiert werden.

Denn Konfliktpotenzial gibt es aus seiner Sicht genug. Mit der Sanierung der Pesterwitzer Straße sollen dort insgesamt zwölf Parkplätze wegfallen. Außerdem solle die Straße teilweise nur noch fünf Meter breit werden, so Mayer. Er fürchtet, dass das zur Einstellung des Busverkehrs auf der Straße führt. Beide Straßen sollen ab 2018 saniert werden. Für die Oberhermsdorfer Straße rechnet die Stadt mit Kosten von rund 1,8 Millionen Euro. Die Pesterwitzer Straße soll eine Million Euro kosten.

