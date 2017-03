Handballerin des Jahres Wurfgewaltige Zschopaustädterin Doreen Böhme gehört seit zwei Jahren zu den stärksten Waldheimer Spielerinnen.

So kennt man VfL-Spielerin Doreen Böhme: Sie zieht ab. © André Braun

Eigentlich wollte Doreen Böhme, wenn der VfL Waldheim 54 aus der Sachsenliga absteigt, den Verein verlassen. Letztendlich hat sie das nicht getan und so gehört die Rückraumspielerin auch in dieser Saison in der Verbandsliga Ost bei den Zschopaustädterinnen zu den Leistungsträgerinnen. Aus diesem Grund ist die 23-Jährige bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der „Kategorie „Handballerin des Jahres 2016/17“ nominiert.

Doreen Böhme begann beim SV Dresden Mitte als Kind mit dem Handballspielen. Besonders wohl fühlt sich die Krippenerzieherin auf der linken Rückraumposition. Dort kann sie ihre Wurfkraft richtig in Szene setzen. So warf sie diese Saison bereits 90 Tore. Steigern muss sie sich allerdings im Abwehrbereich und die Nebenfrau im Spiel zu sehen. (DA/dwe)

zur Startseite